Tin nóng 6/11: Một người chết bên cạnh đám cỏ bị ngã rạp

Một người chết bên cạnh đám cỏ bị ngã rạp: Sáng 6/11, một người dân đi cạo mủ cao su ở khu vực phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước phát hiện chiếc xe máy mang biển số 36G5-024.61 nằm bên lề đường. Lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 nam thanh niên tử vong trong bụi cỏ. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy nằm cách thi thể nạn nhận vài mét còn có 1 chiếc nón bảo hiểm. Bên cạnh đường, một khu vực cỏ cao lút đầu bị ngã rạp xuống sát đất. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn lúc nhậu, một thuyền viên bị đồng nghiệp đâm tử vong: Tối 5/11, trong lúc tàu cá số hiệu tỉnh Bạc Liêu đang neo đậu tại cửa biển Sao Mai, thì một số thuyền viên trên tàu tổ chức ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Tại đây, Huỳnh Hoàng Phương đã dùng dao đâm Trần H. (53 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với Công an TP Vũng Tàu có mặt tại hiện trường, bắt giữ Phương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xưởng gỗ ở TPHCM bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội: Trưa 6/11, một xưởng gỗ rộng hơn 100m2 nằm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ. Theo thông tin ban đầu, chưa có ghi nhận thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này. Tuy nhiên, phần lớn khu vực nhà xưởng cùng nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong xưởng gỗ đã bị lửa thiêu rụi. Nữ kế toán trưởng 'tham ô' gần 20 tỷ của doanh nghiệp: Đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, Nguyễn Thị Y.H (SN 1984, trú TP Hải Dương) là kế toán trưởng Công ty TNHH T. Việt Nam (trụ sở tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) đã rút hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD của công ty tiếp tục đầu tư tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân. Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH T. Việt Nam. Bắt 2 người phụ nữ giật dây chuyền trong lễ hội: Phát hiện một người phụ nữ đi tham quan lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022, có đeo sợi dây chuyền vàng, Nguyễn Thị Thùy (34 tuổi) và Hạ Bảo Nguyệt (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) đã tiếp cận cướp dây chuyền vàng giá khoảng 24 triệu đồng. Hiện, Công an TP Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Va chạm với xe cứu thương, 1 người tử vong: Trưa 6/11, một xe cứu thương (chưa rõ người điều khiển) đi tới phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thì va chạm với xe máy do một người đàn ông lớn tuổi điều khiển đang từ bên trái qua đường. Cú tông mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị văng lên phía trước nhiều mét, người đàn ông tử vong sau đó, 2 phương tiện hư hỏng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

