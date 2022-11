Tin nóng 7/11: Tài xế tử vong bất thường trong cabin xe đầu kéo

Tài xế tử vong bất thường trong cabin xe đầu kéo: Tối 6/11, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ vụ một tài xế xe đầu kéo được phát hiện tử vong trong cabin xe ở lô cao su. Nạn nhân được xác định là anh Lê Trung Hậu (28 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trước đó, một người dân phát hiện xe đầu kéo có dấu hiệu bất thường, tới kiểm tra thì thấy nam tài xế bất ngờ ngã gục nên đã hô hoán gọi hỗ trợ. Khi phá cửa xe, tài xế được xác nhận đã tử vong. Người đàn ông tử vong trong căn nhà tạm: Ngày 7/11, Công an TP HCM đang điều tra vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trên địa bàn phường Tân Tạo A. Nạn nhân là ông N (65 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Sáng 7/11, người dân sống gần khu công nghiệp Tân Tạo không thấy ông N. nên nghi ngờ có chuyện. Khi mở cửa để kiểm tra thì phát hiện ông N đã tử vong. Được biết, ông N đến ở tại căn nhà được dựng tạm bằng thùng container trên khoảng 3 tháng nay. Ông sống một mình, làm nghề vá xe. Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu: Ngày 7/11, Công an TP HCM vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nam thanh niên nhảy cầu Bình Lợi vào sáng sớm cùng ngày. Vào thời điểm diễn ra sự việc, người dân đang lưu thông trên cầu Bình Lợi thì phát hiện một thanh niên đi bộ trên thành cầu. Sau đó, người này bất ngờ leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông. Tại hiện trường, nam thanh niên để lại đôi dép, balo và một lá thư. Bắt giữ thanh niên dùng súng nhựa cướp cửa hàng tạp hóa: Ngày 7/11, Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ một vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, tối 6/11, đối tượng T. (SN 1993, trú tại xã Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên) đã dùng dao, súng nhựa đe dọa chủ một cửa hàng tạp hóa tại địa phận thị trấn Trần Cao (Phù Cừ) đưa tiền. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Được biết, nghi phạm không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên chơi bời, lêu lổng. Nam thanh niên bị chém tử vong sau cuộc nhậu: Chiều 7/11, Công an TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên bị chém vào vùng cổ dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt. Qua xác minh, vào khuya cùng ngày, Phan Minh T. (23 tuổi) và một người bạn cùng nhậu tại phường Long Thạnh Mỹ. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, khi T. trở về phòng trọ thì nghi phạm đến nói chuyện và cả hai dùng hung khí đánh nhau. T bị chém vào vùng cổ dẫn đến tử vong, nghi phạm cũng bị chém vào cổ tay. Va chạm gây nát đầu xe khách, hành khách hoảng sợ: Sáng 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ xử lý vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, một xe khách giường nằm khi qua tới địa bàn xã Hưng Lộc thì bị một xe khách tông mạnh vào phần đuôi. Cú va chạm khiến tài xế xe khách bị thương nặng, hàng chục hành khách đi trên xe hoảng sợ, la hét. Tại hiện trường, đầu xe khách bị tông nát, phần đuôi xe giường nằm cũng bị hư hỏng. >>> Xem thêm video: Chạy xe bị sụp ổ gà, người đàn ông tử vong. Nguồn: Pháp luật Online.

