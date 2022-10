Tin nóng 8/10: Nghi phạm sát hại nghệ nhân nổi tiếng Đắk Lắk khai gì?

Nghi phạm sát hại nghệ nhân nổi tiếng Đắk Lắk khai gì? Tối ngày 7/10, Công an TP Buôn Ma Thuột cùng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, xã Ea Kao) - nghi phạm sát hại người đàn ông trên đường Hà Huy Tập, TP Buôn Ma Thuột vào chiều cùng ngày, sau đó bỏ trốn vào khu vực Lâm viên. Nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) – một nghệ sĩ người dân tộc Ê đê nổi tiếng với ca khúc “Chung dòng sữa mẹ”. Ban đầu, Mạnh khai nhận, đang đi xe máy thì bị ô tô vượt mặt nên bực tức. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Mạnh đã rút con dao Thái Lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă. Bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt tiền của người dân trong giai đoạn 2018 – 2019. Triệt xóa ổ chứa có lượt khách đến mua dâm “khủng”: Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa khởi tố 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thìn (SN 1988, quê Phú Yên), Hoàng Thị Tế (SN 1992, Hà Giang), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1998, Khánh Hòa) và Võ Hoàng Luật (SN 1989, Phú Yên) về hành vi chứa chấp mại dâm. Đêm 12/6, cảnh sát kiểm tra nhà nghỉ Hoàng An (phường Ngô Mây) do Thìn làm chủ đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm. Đáng chú ý, tính riêng ngày 12/6, tức thời điểm lực lượng chức năng bắt quả tang, nhóm của Thìn đã nhận 32 lượt khách đến nhà nghỉ mua dâm. Nữ du khách Hàn Quốc tử vong tại hồ bơi khách sạn ở Đà Nẵng. Ngày 8/10, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, khoảng 18h30 ngày 05/10, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng nhận được tin báo về việc phát hiện người nước ngoài tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu vực hồ bơi tại Khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà. Nạn nhân là bà H.K (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc). Trước đó, Đài SBS (Hàn Quốc) có đăng tải thông tin, vào khoảng 15h50 ngày 5/10, một nữ du khách khoảng 30 tuổi gặp nạn khi đang du lịch tại Đà Nẵng. "Đại ca" cộm cán cưỡng đoạt tài sản tại Bắc Giang. Ngày 8/10, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) bắt giữ Phạm Văn Vượng (SN 1981, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Điều tra ban đầu, cuối 8/2022, cho rằng anh Q. xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín nên Vượng uy hiếp và yêu cầu anh Q phải đưa 200 triệu đồng cho y. Sau đó đối tượng này liên tục uy hiếp. Chiều 4/10, khi Vượng nhận số tiền 200 triệu đồng từ Q. thì bị Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang. Vượng, là đối tượng đã có 3 tiền án cũng là đối tượng xã hội có “số má” trên địa bàn. Bị bắt vì tung hình ảnh nhạy cảm bạn gái cũ lên mạng. Công an huyện Nam Sách, Hải Dương vừa khởi tố, bắt giam Lê Thành Sỹ (SN 1999, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và làm nhục người khác. Tại cơ quan công an, Sỹ khai nhận quen cháu T. qua mạng xã hội, sau đó trở thành người yêu của nhau. Trong những lần hai người thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục, Sỹ đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh nhạy cảm của bạn gái. Sau khi 2 người chia tay, Sỹ dùng tài khoản cá nhân tung những hình ảnh của người yêu cũ cùng nhiều thông tin bịa đặt lên mạng xã hội. Nghi phạm trốn truy nã đang thủ súng điện trong khách sạn. Ngày 7/10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bàn giao Huỳnh Tấn Luân, nghi phạm đang bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích cho Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Luân bị công an huyện Cai Lậy truy nã về tội Cố ý gây thương tích, hồi tháng 4/2021. Sau khi rời khỏi địa phương, Luân tới Bảo Lộc lẩn trốn. Ngày 10/5, khi Luân đang ở trong khách sạn, liền bị cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ trong người nhiều dao cùng súng điện. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke. Nguồn: TTV

