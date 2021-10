Tin nóng 7/10: Đột nhập, hiếp dâm người có biểu hiện tâm thần

Đột nhập nhà dân, hiếp dâm người có biểu hiện tâm thần: Nguyễn Bảo Nguyên (SN 1997, trú ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) đã đột nhập vào nhà thấy người phụ nữ có biểu hiện tâm thần, Nguyên lột quần nạn nhân định giở trò đồi bại nhưng đã bị hàng xóm phát hiện, bắt giữ giao cho Công an xử lý. Bé gái lớp 1 bị giật điện thoại khi học online: Sáng 7/10, tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một bé gái đang ngồi học online ở nhà ông bà ngoại thì một nam thanh niên đẩy cửa cổng lẻn vào giật điện thoại từ tay cháu bé rồi bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được Công an thị trấn Ngãi Giao điều tra, làm rõ. Giả danh email của Chủ tịch UBND tỉnh để lừa đảo: Đặng Thanh Tùng (28 tuổi, ở Đồng Nai) tạo Email giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thực hiện gửi thư đến lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh Bình Phước, khi lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời thư thì Tùng sẽ yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 7/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Tùng. Người đàn ông bị đánh nguy kịch sau bữa nhậu: Trong cuộc nhậu, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (SN 1965, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có lời qua tiếng lại với một số người cùng có mặt tại cuộc nhậu. Khi cuộc nhậu sắp tàn, ông Tỵ đứng nói chuyện với một người đàn ông trước cổng VKSND huyện Phúc Thọ thì bất ngờ bị một thanh niên tới đánh trọng thương. Ngày 7/10, Công an huyện Phúc Thọ cho biết đang điều tra, làm rõ. Đối tượng cầm đầu sới bạc 'khủng' ở Nghệ An ra đầu thú: Ngày 7/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi bỏ trốn, chiều 6/10, Nguyễn Văn Đồng (SN 1980, trú huyện Đô Lương) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự để đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành 1 sới bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện Đô Lương vừa bị Công an triệt phá. Một cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang tử vong tại nơi làm việc: Ngày 7/10, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, anh N.Q.T. (47 tuổi) là cán bộ kiểm lâm của đơn vị này vừa tử vong tại phòng ngủ nơi làm việc. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân. Người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa trái: Ngày 7/10, UBND xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể ông B.H.L.V (69 tuổi, trú cùng địa phương) tử vong trong căn nhà khóa trái, thi thể đang phân hủy. Được biết, hiện ông B.H.L.V. sống một mình và hành nghề khám bệnh Đông y. Xử phạt người đàn ông lộng ngôn xúc phạm Công an: Ngày 7/10, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã tiến hành xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.V.L (SN 1970, ở xã Lan Giới, huyện Tân Yên) về hành vi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội. L thừa nhận sử dụng tài khoản facebook của cá nhân mang tên "Long Nguyen" bình luận nội dung xúc phạm đến Công an xã An Thượng. >>>>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

