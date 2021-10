Tin nóng 6/10: Hé lộ nguyên nhân thiếu nữ 15 tử vong ở Hà Nội

Hé lộ nguyên nhân thiếu nữ 15 tử vong ở Hà Nội: Ngày 6/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân bé gái 15 tuổi tử vong dưới sảnh chung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1. Theo điều tra, thiếu nữ này tự tử là do mắc nhiều bệnh tật, không phải trầm cảm hay các yếu tố khác. Chiếm đoạt gần 261 triệu đồng từ thiện bằng ảnh thai nhi bị bỏ rơi: Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú huyện Giao Thủy, Nam Đinh) lập ra tài khoản facebook đăng tải những hình ảnh thai nhi bị bỏ rơi rồi kêu gọi từ thiện chiếm đoạt gần 261 triệu đồng của các nhà hảo tâm. Ngày 6/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã bắt tạm giam Hoài. Người đàn ông thu tiền "bảo kê" máy gặt lúa của nông dân: Dương Văn Quỳnh (SN 1976, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã có hành vi đe dọa, gây cản trở, ép buộc chủ máy gặt phải nộp tiền 'bảo kê' thì mới được yên ổn gặt lúa trên địa bàn. Ngày 6/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa bắt giữ Quỳnh trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Cắn, chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch: Phạm Minh Châu (35 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị yêu cầu quay về chốt kiểm soát dịch để khai báo y tế tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, Châu không chấp hành mà còn bỏ chạy rồi cắn vào ngón tay rồi lấy dao đuổi chém cán bộ. Ngày 6/10, Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, vừa bắt tạm giam Châu. Truy tố giám đốc người Hàn Quốc bị cáo buộc chiếm đoạt 76 tỷ: Bằng hình thức lập các công ty để huy động vốn đầu tư, Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) cùng bảy đồng phạm đã lừa 156 người lấy hơn 76 tỷ đồng. Ngày 6/10, VKSND TP.HCM cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị cáo này. Phạt 10 triệu đồng cửa hàng xăng dầu treo biển "về ăn cơm": Ngày 6/10, Cục QLTT Hòa Bình cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu Minh Quang, thuộc Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Phú Hưng, địa chỉ tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) về hành vi thông báo tạm dừng bán bằng cách dán biển gồm 3 chữ "về ăn cơm". Cựu chủ tịch VEAM và đồng phạm bị đề nghị truy tố: Ngày 6/10, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Ngô Văn Tuyển (cựu thành viên HĐQT Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) cùng 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nguyên chánh và phó chánh án TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị khởi tố: Ngày 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Lâm, nguyên Chánh án TAND huyện Châu Thành và ông Ðỗ Thanh Bình, nguyên Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong quá trình điều tra, ông Lâm và ông Bình được cho tại ngoại. >>>>> Xem thêm video: Tử vong do nhảy cầu tự tử rơi xuống đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.

