Tin nóng 7/1: Danh tính 3 đối tượng đánh 1 quân nhân tử vong

Danh tính 3 đối tượng đánh 1 quân nhân tử vong: Ba đối tượng gồm Trần Văn Mạo (binh nhất), Nguyễn Đình Tâm (binh nhất) và Trần Đức Lợi (trung sĩ), cùng thuộc Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn Bộ Binh 50, Trung đoàn Bộ Binh 991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cùng gây thương tích khiến quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong. Ngày 7/1, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng này. Rút dao đâm bạn nhiều nhát vì bị đòi nợ 8 triệu đồng: Đang ngồi ăn ốc chợt nhớ Trần Bảo Ngọc (SN 2000, trú huyện Đình Lập, Lạng Sơn) còn vay mình 8 triệu đồng, anh M.V. T (SN 1991, trú cùng địa phương) ngỏ ý đòi thì bị Ngọc cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng, gây thương tích nặng. Ngày 7/1, Công an huyện Đình Lập cho biết đang tạm giữ Ngọc để điều tra, làm rõ. Làm giả ma túy để lừa bán cho con nghiện: Mặc dù không có ma túy nhưng Lê Phan Đại Dương (35 tuổi) và Phan Văn Ngọc (31 tuổi, cùng trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) vẫn gói thuốc tây giả làm ma túy rồi bán và chiếm đoạt 2,5 triệu đồng của con nghiện. Ngày 7/1, Công an TP Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này. (Ảnh: Đối tượng Lê Phan Đại Dương) Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh vì đánh bạc: Ngày 7/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết vừa khởi tố ông Nguyễn Hữu Phúc (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) về tội đánh bạc. Ngoài ra ông Phúc cũng bị UBND tỉnh Hà Tĩnh tạm đình chỉ công tác 30 ngày kể từ ngày 10/1/2022. Dùng cưa máy tấn công đối thủ gây thương tích: Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, Võ Văn Long (36 tuổi) đã dùng cưa máy tấn công đối phương là ông ông Võ Văn Thiệu (cùng ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 7/1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Long. Bệnh nhân rơi từ tầng 3 bệnh viện xuống đất tử vong: Ngày 7/1, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, một bệnh nhân nam (56 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) đang điều trị tại bệnh viện đã nhảy lầu tự tử. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện bệnh nhân này có biểu hiện rối loạn tâm thần, trầm cảm. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 10 bị đánh, xé quần áo ngay trong lớp học. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

