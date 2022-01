Tin nóng 6/1: Vào phòng trọ dùng dao khống chế cưỡng bức gái trẻ

Vào phòng trọ dùng dao khống chế hiếp dâm cô gái trẻ: Sơn Hoàng Anh (38 tuổi, trú TP Trà Vinh) sau khi uống rượu thấy chị chị N.T. (SN 2001) đi làm về. Đối tượng đã vào phòng trọ của chị N.T. và dùng dao khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Ngày 6/1, Công an TP Trà Vinh cho biết đã bắt tạm giam Hoàng Anh để điều tra, làm rõ. Dùng dao đe dọa nhân viên, bắt viết giấy nhận nợ vì nghi bị ăn chặn tiền đầu tư: Nghi ngờ nhân viên sau khi nhận tiền đầu tư sàn tiền 'ảo' đã ăn chặn, Nguyễn Đình Tỉnh (SN 1997, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đánh, dùng dao đe dọa bắt nhóm nhân viên phải viết giấy nhận nợ số tiền 30 triệu đồng ở quận Nam Từ Liêm. Ngày 6/1, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Tính để điều tra, làm rõ. Đột nhập nhà dân lấy trộm tiền và dây chuyền: Nguyễn Văn Lâm (SN 2001, trú huyện Mê Linh, Hà Nội) đã đột nhập vào nhà anh L.V.H trú tại huyện Mê Linh lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bạc, 1,3 triệu đồng và một số tài sản khác. Ngày 6/1, Công an huyện Mê Linh cho biết đã khởi tố bị can Lâm để điều tra, làm rõ. Làm giả tin nhắn "đã chuyển tiền" để chiếm đoạt tiền tỷ: Với chiêu thức làm giả hình ảnh chụp màn hình chuyển tiền chơi bát phường qua tài khoản Internet Banking, Đào Thị Duyên (34 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 6/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Duyên để điều tra, làm rõ. Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi tại gốc cây: Chiều 6/1, UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết một tài xế taxi vừa phát hiện cháu bé bị bỏ rơi ở một gốc cây tại địa phương này. Cháu bé đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại trạm y tế phường. Cháu bé này khoảng 3 tháng tuổi, mang áo len, quần xanh sọc trắng, được quấn trong chăn mỏng màu hồng. Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường: Ông Nguyễn Văn Sang cựu trung tá công an, từng công tác tại Công an thị xã Tân Châu đã tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường. Ngày 6/1, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam ông Sang về tội Rửa tiền. Nữ giám đốc lừa đảo hơn 1,7 triệu USD: Không có khả năng cung ứng găng tay y tế, Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Phân phối Nam Dao International) vẫn ký hợp đồng với một công ty nước ngoài nhằm chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD. Ngày 6/1, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Liễu. Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong: Chiều 5/1, anh Ngô Bá Quyết (SN 1995, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe bồn chở xăng, dầu khi đến huyện Hòa Bình xảy ra va chạm với xe máy do anh Lâm Sơn Quốc (SN 1955) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Lúc này anh Quốc chở phía sau bà H.T.T (SN 1972) và cháu N.N.T.N (SN 2020, cùng ngụ huyện Hòa Bình). Hậu quả bà T. và cháu N. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

