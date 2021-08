Tin nóng 6/8: 3 người đặt mìn nổ tung nhà thầy cúng

Nghi bị thầy cúng thả ma, 3 người đàn ông dùng mìn trả thù: Cho rằng ông Chảo Chờ Plau ( SN 1952, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã 'thả ma' khiến người thân của mình bị ốm đau, 3 đối tượng đã lên kế hoạch đặt mìn nhà ông Plau sau vụ nổ khiến nạn nhân tử vong. Ngày 6/8, 3 đối tượng này bị Công an tỉnh Yên Bái tạm giữ để điều tra. Sức khoẻ bé trai bị cha dượng đánh đập ở Bình Dương: Liên quan đến vụ bé trai bị cha dượng đánh đập dã man tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, ngày 6/8, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới cho biết, hiện nay bé trai bị bạo hành đã ổn định, trên người có một vài vết bầm nhưng chưa đi khám ở cơ sở y tế. Níu kéo tình cảm không thành, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ: Do níu kéo tình cảm không thành, Trần Văn Học (SN 1974, trú huyện Sông Mã, Sơn La) đã tẩm xăng thiêu sống vợ là chị Phạm Thị D. (34 tuổi - sống ly thân) tại nhà riêng rồi tự sát nhưng bất thành. Ngày 6/8, Học bị Công an tỉnh Sơn La bắt tạm giam. F0 đập phá, cầm dao uy hiếp nhân viên y tế: Khuya 5/8, nhóm F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) kích động, đập phá khu nhà ở, còn cầm dao uy hiếp các nhân viên y tế. Ngay khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt khống chế nhân vật cầm đầu cùng một người khác. Trốn khỏi khu vực phong tỏa, người đàn ông bị phạt 17,5 triệu: Ông Nguyễn Danh Cảnh (39 tuổi, trú huyện Nam Sách, Hải Dương) đã trốn khỏi khu vực phong tỏa y tế về quê lo việc xây nhà. Khi trèo qua dải phân cách để quay trở lại, ông ta bị Công an phát hiện. Ngày 6/8, ông Cảnh bị UBND huyện Nam Sách xử phạt 17,5 triệu đồng. Không nổ được xe máy, tên trộm bỏ xe về nhà ngủ: Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1972, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda CUB khi không có người trông giữ. Hắn đã dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe. Tuy nhiên, Tuấn không nổ được xe máy nên bỏ về nhà ngủ. Ngày 6/8, Tuấn bị Công an quận Đống Đa khởi tố. 12 người tụ tập đánh bạc bất chấp Chỉ thị 16: Mặc dù huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch nhưng nhiều người vẫn tụ tập đánh bài ăn tiền. Chiều 6/8, Công an huyện Cư Kuin đang tạm giữ hình sự 12 người này bất chấp Chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 vẫn tụ tập đánh bài ăn tiền. Vừa ra tù, thanh niên đến nhà bạn tù để lừa 'chạy án': Quen nhau ở trại tạm giam, Nguyễn Chiếm Pháp (26 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đến nhà bạn tù là ông P.V.T (ngụ huyện Phú Ninh) đề nghị ông T. chi tiền để 'chạy án' cho con ông. Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ mình bị lừa, ông T. tố giác sự việc. Ngày 6/8, Pháp bị Công an huyện Phú Ninh tạm giữ. >>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu, Nguồn: ANTV.

