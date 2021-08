Tin nóng 5/8: Bị đuổi ra khỏi nhà, cầm dao đâm chết cha dượng

Bị đuổi ra khỏi nhà, cầm dao đâm chết cha dượng: Lương Văn Nhứt (28 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) bị cha dượng là ông Bùi Bá Lộc (50 tuổi) mắng chửi và đuổi ra khỏi nhà, Nhứt bực tức nên dùng dao đâm ông Lộc tử vong. Ngày 5/8, Nhứt bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Kẹp ma túy trong bánh mỳ đưa vào khu cách ly: Tối 4/8, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Quốc Huy (SN 1999, trú TP Hà Nội) đang chuyển túi bánh mì vào trong khu cách ly phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khi kiểm tra hành chính phát hiện trong túi bánh mỳ có ma túy đá. Lực lượng chức năng bàn giao Huy về Công an phường Lý Thái Tổ tiếp tục làm rõ. Túm cổ áo phó công an xã khi bị kiểm tra hành chính: Bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành chính do không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường, Phùng Trí Tấn (26 tuổi, ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã lăng mạ, túm cổ áo 2 cán bộ công an xã Phú Sơn. Ngày 5/8, Tấn bị Công an huyện Ba Vì tạm giữ. Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong thùng các tông: Ngày 4/8, một người dân ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ra cổng nhà mình thì phát hiện một thùng cát tông, bên trong là bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, người tím tái, sức khỏe rất yếu. Hiện cháu bé đang được điều trị tại BVĐK huyện Quỳnh Lưu. 6 thiếu niên giả dân quân tự vệ trấn lột tiền người đi đường: Sáu thiếu niên mặc quần áo giả mạo dân quân tự vệ, trấn lột tiền của người đi đường ở tuyến đường ở nội thành gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ của Hà Nội với lý do vi phạm phòng, chống dịch. Ngày 5/8, Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự 6 thiếu niên để điều tra. Trưởng văn phòng công chứng bị bắt tạm giam: Phí Văn Thành (62 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) bị cáo buộc không tuân thủ quy định pháp luật khi ký công chứng các hợp đồng ở văn phòng công chứng Tiến Đạt (huyện Hàm Thuận Nam), đã tạo điều kiện cho người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá nhiều tỷ đồng. Ngày 5/8, Thành bị CA bắt giam. Nam sinh lớp 6 đuối nước: Chiều muộn 4/8. em Trần Đăng T. (SN 2009, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) sau khi đi câu cá với người chú ruột đã cùng bạn xuống đập tắm thì chẳng may trượt chân, bị dòng nước cuốn trôi ở xã Hiến Sơn. Người chú của nam sinh xấu số lập tức hô hoán, chạy về gọi người làng ra ứng cứu nhưng không kịp. Chập điện gây cháy nhà, 4 người mắc kẹt: Khoảng 2h ngày 5/8, tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ cháy. Phát hiện 4 người đang bị mắc kẹt, lực lượng cứu nạn đã nhường mặt nạ chống độc đưa xuống nơi an toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được cho là do chập điện từ chiếc quạt gia chủ để dưới tầng 1. >>>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

