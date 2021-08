Tin nóng ngày 4/8: Vợ đánh công an vì thấy chồng bị lập biên bản

Vợ đánh công an khi thấy chồng bị lập biên bản: Trong lúc ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bị lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 lập biên bản vì ra đường khi không cần thiết, vợ ông Cường là Trần Thị Tuyền (42 tuổi) đã mắng chửi và đánh một công an viên. Ngày 4/8, Tuyền bị Công an huyện Phú Tân tạm giữ. Dùng dao sát hại vợ rồi đâm 2 công an nhập viện: Sau khi dùng dao sát hại vợ là Nguyễn Thị Đ. (SN 1983, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu), Phan Minh Hoàng (SN 1982) đã dùng dao tự sát nhưng không thành. Đáng nói, trong quá trình khống chế, bắt giữ, đối tượng đã dùng con dao gây án đâm thương tích 2 cán bộ công an. Ngày 4/8, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang điều tra. Chồng ôm vợ châm lửa tự thiêu: Tối 3/8, người dân phát hiện phòng ngủ của vợ chồng anh N.M.T. (SN 1983) và vợ là N.T.H. (SN 1985, đều trú TP Huế) có khói bốc nghi ngút. Khi mọi người phá cửa vào phòng thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh T. đã bị lửa thiêu cháy tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định mâu thuẫn tình cảm. Bé trai nguyên dây rốn bị bỏ lại trước nhà dân: Ngày 4/8, UBND phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện khi bị bỏ lại trước cửa một gia đình vào tối qua. Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc giỏ nhựa đặt trước cửa một gia đình hiếm muộn, bên trong giỏ kèm bức thư nhờ nuôi. 15 người lắc tài xỉu giữa cánh đồng tràm: Ngày 4/8, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, vừa sử dụng xuồng máy bao vây căn lều nằm trong cánh đồng tràm, cách xa khu dân cư tại huyện Thạnh Hóa. Công an bắt quả tang 15 người đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ 11 điện thoại di động, 9 bộ xí ngầu, 94 triệu đồng và 14 xe máy. Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe: Ngày 4/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ 9 người trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe. 9 người của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Trường An làm giả hơn 100 giấy khám sức khỏe cho người đăng ký thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 để trục lợi. Bắt quả tang vụ nuôi nhốt 17 cá thể hổ: Sáng 4/8, lực lượng cảnh sát đã ập vào 2 hộ gia đình tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) tiến hành bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép. Cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đi phục vụ công tác điều tra làm rõ. Cho vay tiền ngắn hạn với lãi suất 'cắt cổ': Trong thời gian ngắn Hoàng Thị Hường (SN 1958, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã cho nhiều người vay tổng số tiền 2,5 tỷ đồng với lãi suất từ 25.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày đến 50.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thu lợi bất chính 250 triệu đồng. Ngày 4/8, Hường bị Ngày 4/8, Công an huyện Đô Lương tạm giữ. >>>> Xem thêm video: Con gái ra tay sát hại mẹ ruột bị tật nguyền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

