Tin nóng 6/7: Vợ ném kéo trúng ngực khiến chồng tử vong

Vợ ném kéo trúng ngực khiến chồng tử vong: Trưa 6/7, ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi) mâu thuẫn với vợ là bà Võ Thị Phương (46 tuổi; cùng ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Trong lúc cãi nhau, bà Phương đã dùng cây kéo ném trúng ngực ông Đ. Cây kéo găm sâu vào lồng ngực khiến ông Đ. bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng khiến ông Đ. tử vong. Nữ chủ quán cháo vịt bị đánh tử vong: Ngày 6/7, Công an huyện Phú Giáo, Bình Dương cho biết, vừa nhận được tin báo của người dân về việc nghi có người chết bên trong quán cháo vịt trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Phá khóa cửa vào bên trong thì phát hiện bà N.T.K.T (SN 1965, quê tỉnh Kon Tum), chủ quán cháo này đã chết, phần đầu của nạn nhân có vết thương nghi bị vật cứng đập vào, đồ đạc bên trong nhà có bị xáo trộn. Thời gian gần đây, bà H. tâm sự với những người xung quanh con trai bà thường dọa giết nạn nhân. Thiếu tiền tiêu xài, con gái trộm của bố mẹ 450 triệu đồng: Hoàng Thị Hằng (SN 1996, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) do không có tiền chi tiêu nên đã lợi dụng lúc không có ai ở nhà, tắt hệ thống camera, lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm tiền, vàng của bố mẹ rồi đem đi cất giấu tổng tài sản là 450 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hằng có tiền và vàng như nạn nhân trình báo mất trộm. Ngày 6/7, Hằng bị Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ. Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới bể nước sinh hoạt của gia đình: Chiều 5/7, cháu H.Đ.G.H (SN 2016, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chơi một mình gần bể nước sinh hoạt của gia đình, không may nạn nhân bị ngã cắm đầu xuống bể nước. Đến khi người thân kịp phát hiện đưa nạn nhân lên thì cháu H. đã tử vong. Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bến phà: Sáng 6/7, người dân đánh cá dưới sông Sài Gòn đoạn qua bến phà Linh Đông (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM) phát hiện thi thể trôi trên sông. Bước đầu xác định, nạn nhân là nam giới khoảng 20-30 tuổi, mặc áo sơ mi sọc trắng đen, quần dài loại thể thao màu đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, thi thể đang phân hủy mạnh. Cướp ô tô bỏ chạy rồi tự gây tai nạn: Nguyễn Đăng Long (SN 1980; trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cướp ô tô tại tỉnh Quảng Nam sau đó đã lái xe bỏ chạy rồi tự gây tai nạn khi tông vào thành cầu Ông Tiến (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Ngày 6/7, Long bị Công an huyện Nông Sơn tạm giữ để điều tra. Bị phạt 5 triệu vì bịa chuyện nói xấu lãnh đạo địa phương: Ngày 6/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã xử phạt bà L.T.L. (34 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 5 triệu đồng. Theo đó, bà L. chia sẻ bài viết trên Facebook về công tác chống dịch của huyện Lục Ngạn kèm nội dung xúc phạm, tố cáo lãnh đạo địa phương ăn chặn tiền nộp phạt. Xin ở nhờ, nửa đêm 'rút ruột' hơn 40 triệu đồng của cô ruột: Nguyễn Thị Hiền (SN 1999, trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) xin ở nhờ, nửa đêm trộm hơn 40 triệu đồng của cô ruột rồi thuê nhà trọ cất giấu. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Hiền chính là thủ phạm. Đối tượng khai, thời gian sống trong nhà bà T. Hiền đã quan sát và biết được vị trí và "quy luật" cất tiền của người cô ruột nên đã ăn trộm. Ngày 6/7, Hiền bị Công an huyện Anh Sơn tạm giữ để điều tra. Sập giàn thép 11,7 tấn trên cầu Maspéro 2: Khoảng 15h ngày 6/7, giàn thép nặng 11,7 tấn dùng để trang trí đèn trên cầu Maspéro 2 ở phường 4, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) bị đổ sập. Sự cố xảy ra khi nhà thầu hoàn thành khoản 2/3 công trình. Vụ sập giàn thép không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được cho là do thi công trong mùa mưa bão nên giàn thép đã đổ sập khi bị gió giật. >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

