Tin nóng 4/7: Đang tắm thác, nữ sinh bị đá rơi trúng đầu tử vong

Đang tắm thác, nữ sinh bị đá rơi trúng đầu tử vong: Ngày 4/7,UBND xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam cho biết, Tơ Ngôn Thị L. (19 tuổi, trú thôn Pà Ting, xã Tà Bhing), cùng bạn và chị em trong nhà đến thác Grăng tắm. Trong lúc đang tắm, một viên đá từ trên cao bất ngờ rơi xuống trúng đầu gây thương tích. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên L. đã tử vong. Chồng sát hại vợ trong đêm: Đêm 3/7, người dân sống trong khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) nghe tiếng la hét thất thanh tại một quán cà phê võng do vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và chị Lư Thị Loan (sinh năm 1988) làm chủ. Khi mọi người chạy lại thì phát hiện chị Loan tử vong trên vũng máu, anh Minh trên tay cầm dao còn dính đầy máu. Người chồng sau khi gây án đã đến công an đầu thú. Nam thợ xây chết bất thường gần công trình xây dựng: Sáng 4/7, người dân sống ở đường Phước Lý 8 thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện thi thể anh L.V.T. (27 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là thợ xây đang làm việc ở công trình nhà 3 tầng gần đó từ 2 tháng nay. Người này tử vong trong tư thế nằm sấp, không mặc quần. Được biế, khoảng 2 ngày trước, anh T. có xảy ra cãi vã với người trong gia đình nên chuyển đến sống tại nhà trọ gần công trình. Nữ nhân viên giúp việc trộm cắp 21 triệu đồng của chủ nhà: Do nợ nần, Cao Thị Minh Phương (SN 1987; trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) là nữ nhân viên giúp việc cho một gia đình tại phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tìm cách thu thập các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của chủ nhà để trộm cắp 21 triệu đồng. Ngày 4/7, Phương bị Công an Thanh Xuân bắt tạm giam. Rủ bé gái đi trông xe rồi hãm hại bên suối: Đặng Văn Lợi (33 tuổi ở xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh) lợi dụng bố mẹ cháu L.T.T.T (13 tuổi, trú tại xã Thượng Yên Công) không có nhà, Lợi đến mượn xe rồi chở cháu ra khu vực suối rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Sau đó, cháu bé đã kể lại sự việc cho bố mẹ. Ngày 4/7, Lợi bị Công an TP Uông Bí bắt khẩn cấp để điều tra. (Ảnh minh họa). Nam thanh niên tử vong quán cà phê võng: Ngày 4/7, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, anh N.Q.D. (29 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) cùng bạn đến tiệm xe máy trên đường Quốc lộ 14, đoạn qua ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú để sửa xe. Sau đó, anh D. qua quán cà phê võng gần đó nằm nghỉ. Khoảng 20 phút sau, bạn anh D. qua gọi thì tá hỏa D. đã tử vong. Tàng trữ gần 1000 viên ma túy tại nhà riêng: Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Văn Tuân (SN 1984, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh). Công an thu giữ trong người và nhiều vị trí xung quanh trong nhà và ngoài vườn của Tuân có 952 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Ngoài ra, Công an phát hiện thêm 16 viên nén màu xanh và thêm một gói tinh thể màu trắng. Thanh nhiên 25 tuổi nhảy cầu Thuận Phước tự tử: Tối 3/7, anh Hà Mai Sang (25 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chạy xe máy đến giữa cầu Thuận Phước, bỏ xe máy trên cầu rồi qua lan can, gieo mình xuống sông Hàn tự vẫn. Đến khoảng 10h sáng nay (4/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Phát hiện 10 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối đang chở vào Nam tiêu thụ: Ngày 4/7, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT TP Hà Nội đã khám xe vận tải mang biển số 51D-493.62 do ông Nguyễn Viết Dũng điều khiển tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 tấn nội tạng động vật bao gồm tràng trứng, nầm lợn, kê gà, cánh gà, lườn ngỗng hun khói, râu bạch tuộc... đựng trong các thùng xốp và bao tải màu xanh. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

