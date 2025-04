Người phụ nữ đeo vàng chết thảm dưới tay nữ sát nhân nghiện cờ bạc

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 1/12/2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận hốt hoảng phát hiện bà Nguyễn Thị L. tử vong tại nhà riêng trong tư thế nằm trên nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có nhiều vết thương. Công an xác định bà L. bị giết hại, trên thân thể có nhiều thương tích. Theo người nhà nạn nhân, bà L. sống một mình trong căn nhà trên, trước khi bị sát hại bà L. có đeo nhiều trang sức, nhưng thời điểm phát hiện vụ việc, số trang sức trên đã bị mất. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng) Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm được triển khai khoanh vùng các đối tượng khả nghi, từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Đồng thời, một số trinh sát khác tiến hành xác minh tại các tiệm vàng trên địa bàn, đặc biệt trong khu vực nạn nhân sinh sống vì có thể sau khi gây án hung thủ sẽ mang số tài sản cướp được trên người nạn nhân đi tiêu thụ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong khi công tác điều tra, khoanh vùng nghi phạm vẫn đang được tích cực triển khai thì kết quả giám định pháp y mang đến một chứng cứ rất quan trọng. Theo đó, kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng 20h ngày 30/11/2020, do ngạt thở và trên vùng đầu có nhiều vết thương nhưng rất nông có thể xác định lực tác động yếu. Do đó, Ban chuyên án xác định rất có thể hung thủ gây án là một phụ nữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình lấy lời khai những người từng quen biết nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện một tình tiết rất quan trọng, đó là trước thời điểm xảy ra vụ án, cậu của nạn nhân có đưa người tình là một phụ nữ trung niên từ TP HCM về và sau khi xảy ra án mạng thì không thấy người phụ nữ này đâu nữa. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định danh tính người phụ nữ này là Lê Thị Chanh (trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và hiện đang ở TP HCM. Xác định Chanh là nghi can số 1, ngay lập tức một tổ trinh sát đã được điều lên TP HCM tiến hành truy bắt nghi phạm. Ngày 11/12/2020, các trinh sát phối hợp với công an TP HCM tiến hành tổng rà soát tất cả các nhà nghỉ tại 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và xác định 18h cùng ngày Chanh có thuê một nhà trọ ở khu vực, nhưng đến trưa ngày 12/12 đã trả phòng và rời đi. Đến 23h cùng ngày, Chanh bị bắt giữ tại một khách sạn ở TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan công an, bước đầu Chanh khai nhận trong khi từ TP HCM về nhà người tình ở thị trấn Phan Rí Cửa chơi, thấy bà L. đeo nhiều nữ trang bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi biết bà L. chỉ sống một mình, Chanh lên kế hoạch sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Ngày 28/11/2020, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Chanh giả vờ nói với người tình đã lên xe về quê để chăm sóc mẹ già bị bệnh, nhưng thực chất Chanh vẫn ở lại thị trấn Phan Rí Cửa, để chờ cơ hội ra tay. Đêm 30/11/2020, Chanh lẻn vào nhà bà L. rồi dùng chày đánh vào đầu nạn nhân, lúc này bị bà L. chống trả, Chanh đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Chanh dùng vỏ gối lau dấu vết hiện trường và dùng ruột gối che lên mặt nạn nhân. Sau đó, Chanh đã cướp đi số tài sản trên người bà L. gồm: 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18k, 1 sợi dây chuyền 1,6 chỉ vàng 18k, 1 chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24k, 1 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 18k, 7 chiếc vòng đeo tay nặng 4 chỉ vàng 18k. Theo cơ quan công an, thời điểm bị bắt giữ, Chanh khai nhận con dao nằm trong túi xách được chuẩn bị để giết lễ tân, chiếm đoạt tiền của khách sạn. Tuy nhiên, khi đối tượng chưa kịp thực hiện thì bị bắt. Được biết, Chanh là người nghiện bài bạc. Ngày 28/12/2021, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên Chanh mức án chung thân về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận mức án tù chung thân. Ngoài ra, Lê Thị Chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhận hơn 230 triệu. >>> Xem thêm video: Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi.

