Tin nóng 5/7: Thầy giáo dùng clip “nóng” tống tiền bạn gái

Thầy giáo dùng clip "nóng" tống tiền bạn gái: Trong thời gian Nguyễn Hữu Dũng (38 tuổi, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - đang là giáo viên dạy môn địa lý tại Trường THPT Bùi Dục Tài, thuộc huyện Hải Lăng) có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ trú tại tỉnh Quảng Trị, Dũng đã dùng điện thoại ghi lại cảnh nhạy cảm của hai người rồi tống tiền bạn gái 8 triệu đồng. Ngày 5/7, Dũng bị Công an huyện Hải Lăng bắt. Nghi án chồng đánh chết "vợ hờ" 17 tuổi: Nguyễn Thành Nhân (30 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và N.T.H.T (17 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sống chung như vợ chồng từ tháng 2/2021 đến nay. Ngày 4/7, Nhân và T. tiếp tục cãi nhau. Nhân còn đuổi, ném quần áo T. ra ngoài, không cho ở chung nữa. T. không chịu đi thì Nhân dùng tay đánh, đấm mạnh vào gáy T. nên nạn nhân bỏ chạy. Vài phút sau, Nhân đi tìm thì thấy T. đã tử vong ở khu vực gần nhà. Hiện công an đang điều tra, làm rõ. Dùng dao dọa chém, cướp xe người đi đường: Rạng sáng 2/7, đang đi trên đường, anh N. (21 tuổi, quê Long An) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Long thuộc xã Qui Đức (huyện Bình Chánh, TPHCM) thì bất ngờ bị nhóm đối tượng áp sát, dùng dao tự chế dọa chém khiến nạn nhân bỏ chạy rồi bị cướp mất xe máy. Ngày 5/7, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang lập hồ sơ điều tra, truy xét vụ việc. Trên đường đi khám bệnh, người đàn ông nhảy sông tự tử: Rạng sáng 5/7, ông H.T.H. (SN 1967, cùng ngụ quận 8, TP HCM) được người thân chở đi khám bệnh. Khi đi đến phường 16, quận 8, TP HCM, ông H. nhảy xuống xe rồi nhảy xuống sông tự tử. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Cháy bãi xe phế liệu, nhiều phương tiện bị thiêu rụi: Khoảng 8h30 ngày 5/7, tại bãi xe phế liệu Cường Vân thuộc xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). Do bãi có nhiều xe ô tô cũ nát chứa lượng lớn dầu mỡ, cao su... khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, về tài sản bước đầu xác định cháy 7 xe khách cũ loại 29 đến 54 chỗ. Phát hiện thi thể nam giới sát biên giới Lạng Sơn: Khoảng 8h sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể một nam giới ở một bìa rừng sau chùa Tân Thanh thuộc (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Qua giấy tờ cùng phương tiện để lại, bước đầu xác định, nạn nhân là Đặng Hoàng Phong (SN 1993, quê quán tại Tân Lập, Nam Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận). Ông Phong là người làm dịch vụ mở tờ khai hải quan tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Trộm lô máy ảnh, flycam trị giá hơn một tỷ đồng: Trần Minh Quân (33 tuổi, ngụ TP HCM) đến công ty ở phường Đakao (Quận 1, TP.HCM) để mua máy ảnh. Tại đây, Quân lén lấy chùm chìa khóa rồi đem đi đánh thêm chùm khác. Quân trở lại công ty đặt chùm chìa khóa vào vị trí cũ. Sau đó, Quân đột nhập vào công ty này lấy cắp máy ảnh, ống kính, flycam và 10 triệu đồng tiền mặt đem đi bán được hơn 550 triệu đồng rồi bị bắt. Bồn nước rơi khiến 1 trẻ tử vong, 2 bé bị thương: Ngày 4/7, tại một gia đình thuộc xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 3 cháu bé đang ngồi chơi dưới nền thì bất ngờ bồn nước rơi xuống đất đè trúng người ba bé. Ngay sau đó, người thân đã chạy đến thì phát hiện bé trai sinh năm 2004, đã tử vong. Hai bé còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). >>> Xem thêm video: Phụ nữ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền người tình 63 tuổi. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

