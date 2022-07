Tin nóng 6/7: Cô gái 20 tuổi đâm chết nhân tình sau cuộc nhậu

Người đàn ông tử vong bất thường trên đường sau cơn co giật: Vào khoảng 7h ngày 6/7, người đàn ông (khoảng 60 tuổi) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường 160 ra đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức thì bất ngờ ngã xuống đất và co giật rồi tử vong. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Phú Yên: Ngày 6/7, Giám thị Trại giam Xuân Phước (trại giam A20 thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) cho biết, đã phối hợp Công an địa phương phát đi lệnh truy nã phạm nhân trốn trại Bùi Văn Út (28 tuổi, quê ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Phạm nhân này bỏ trốn trong chiều cùng ngày khi đang thụ án tội trộm cắp tài sản. Thiếu niên xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm con gái chủ nhà: Ngày 6/7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang tạm giữ S.Q.C. (SN 2004, ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo người nhà nạn nhân, sau khi uống rượu với (bố nạn nhân), C. xin được ngủ nhờ lại, đến nửa đêm C. đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với con gái lớn B.T.T.H.(9 tuổi) của anh Q. và bị chủ nhà phát hiện báo công an Xe cứu thương va chạm xe máy điện, 2 nữ sinh nhập viện: Ngày 5/7, tại khu vực ngã tư đường Võ Nguyên Giáp, xe cứu thương mang BKS 30F-109.51 do tài xế Đinh Văn Thanh (36 tuổi, trú tổ 14, phường Trần Lãm) điều khiển va chạm với xe máy điện 17MĐ3-145.07 do 2 nữ sinh N.V.K. và B.T.B.H. (cùng 15 tuổi, trú xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) điều khiển khiến cháu H. bị chấn thương sọ não, tụ máu não. Hoả hoạn thiêu rụi khu nhà xưởng 250m2 ở Hà Nội: Khoảng 18h12 phút ngày 5/7, tại số 58 đường Vĩnh Quỳnh, thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) xảy ra vụ cháy tại nhà xưởng của Công ty Cổ phần Formach (cho Công ty Cổ phần Roson Việt Nam thuê). Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt và 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Diện tích đám cháy khoảng 250m2, may mắn không có thiệt hại về người. Cô gái 20 tuổi đâm chết nhân tình: Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đã tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Trà Mi (20 tuổi, ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Mi và bạn trai là Nguyễn Thanh Tâm (23 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) cùng bạn tổ chức nhậu tại nhà trọ của cả hai, sau đó cả nhóm rủ nhau đi ăn. 2 người xảy ra cãi vã, Mi ra sau bếp lấy dao và bất ngờ đâm vào ngực của bạn trai khiến Tâm tử vong. Cháy nhiều cửa hàng quần áo tại Cầu Diễn trong mưa: Tối 5/7, tại khu kinh doanh quần áo của 5 hộ gia đình tại mặt đường Cầu Diễn có diện tích khoảng 150m2 đã bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và sau 2 tiếng, đám cháy đã được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. >>>Xem thêm video: Hỏa hoạn thiêu rụi 2 nhà xưởng ở TP HCM (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

