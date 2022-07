Tin nóng 5/7: Cướp xe máy tình cũ vì không đòi được tiền

Cửa hàng kinh doanh đồ điện bốc cháy ngùn ngụt: Khoảng 9 giờ ngày 5/7, hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng 3 tầng chuyên kinh doanh đồ điện trên đường Lê Hồng Phong (P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều nhân viên đang làm việc trong cửa hàng đã nhanh chóng thoát ra ngoài, nên không có ai bị thương. Đến 11 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được khống chế, ước tính thiệt hại về tài sản là khá lớn. Bố đâm chết con gái và bạn trai trong bữa cơm: Tối 4/7, chị L.T.T.N. (17 tuổi,trú xã Bài Sơn) đưa bạn trai là H.Q.A. (19 tuổi, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, giữa N. và A. đã xảy ra mâu thuẫn với Lê Đình Ngọc (Bố ruột chị N.,42 tuổi, trú xã Bài Sơn). Cho rằng con gái cùng bạn xúc phạm mình, Ngọc dùng dao đâm trọng thương cả 2 rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử. Cô giáo mầm non ở Nghệ An nghi uống thuốc chuột tự tử: Vào khoảng 18h45 ngày 4/7, người thân phát hiện cô giáo N.T.X. (SN 1992, trú xóm Hợp Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) công tác ở trường Mầm non xã Hồng Thành uống thuốc diệt chuột nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng nặng nên cô X. đã tử vong vào 5h30 sáng nay 5/7. (Ảnh minh hoạ) Cướp xe máy tình cũ vì không đòi được tiền: Ngày 5/7, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM đã tạm giữ Trần Văn Minh (52 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Minh và bà Đ. (quận Phú Nhuận) từng có mối quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi cả hai chia tay, Minh bắt đầu quấy rối bà Đ. và yêu cầu bà này trả 10 triệu đồng. Chiều ngày 28/6, Minh đến gặp bà Đ. để đòi tiền rồi lấy chiếc xe hiệu Nouvo của bà này rời đi. Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu triệt phá chuyên án ma túy: Tối 4/7, tại một căn nhà hẻm 888 đường 30 Tháng 4, phường 11, TP Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã bắt quả tang Nguyễn Thế Dân (26 tuổi, ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) đang tàng trữ 16 gói ma túy (khoảng 320 gam gồm ma túy đá, thuốc lắc, dạng khay). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dân, lực lượng chức năng thu giữ vật nghi là súng bút và nhiều tài liệu, đồ vật liên đến việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Va chạm với xe tải trên QL6, bố cùng con nhỏ tử vong thương tâm: Vào khoảng 22h20 ngày 4/7 tại Km 280+900, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, anh N.M.T. (SN 1989, trú tại TK 10, xã Hát Lót) và con là N.N.B. (SN 2019) đi trên xe máy BKS 26B2-093.64 xảy ra va chạm với xe ôtô tải BKS: 26C-102.13 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, bố con anh T. tử vong tại chỗ. Công an Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Lân Thắng: Ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Tạm giữ khẩn cấp người cha sát hại con gái và bạn trai của con (Nguồn: Chuyển động 360).

