Tin nóng 5/3: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị kiện

Môi giới mại dâm qua zalo, đi khách giá 7 triệu đồng: Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khởi tố Phan Văn Đức (SN 1995, Nghệ An); Nguyễn Đăng Hùng (SN 1996, Vĩnh Phúc); Dương Thị Thủy (SN 1992, Hải Phòng) và Trần Bá Anh Tuấn (SN 2001), về tội “Môi giới mại dâm”. Trước đó, tại một nhà nghỉ trên địa bàn, Công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, với giá 7 triệu đồng/người/lượt. 2 khách khai nhận đã thỏa thuận mua dâm qua zalo với giá trên qua nhóm của Đức, Hùng, Thủy và Tuấn. 19 người đi đám cưới thoát nạn khi xe khách bốc cháy: Xe ô tô khách 47 chỗ đã bất ngờ bốc cháy trên Quốc lộ 20 hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này, trên xe có nhiều người thân đang đi đám cưới. May mắn là 19 người trên xe đều thoát nạn trong gang tấc. Chủ tịch Khánh Hoà bị dân kiện vì từ chối cung cấp thông tin: Ông Nguyễn Văn Bình (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã kiện chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì từ chối cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí sông Lô (còn gọi là dự án sông Lô). Tuy nhiên, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hoãn phiên xét xử vụ việc. Khởi tố bổ sung vụ án sai phạm tại dự án 145ha ở Bình Dương: Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2), Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung tội danh tham ô tài sản, đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty này cùng 5 bị can khác. Một tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn 10.000 tỉ đồng: Liên quan đến vụ án buôn lậu vàng qua biên giới, mới đây, Công an tỉnh An Giang cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án, đơn vị đã trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) làm đại diện theo pháp luật đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10 ngàn tỉ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án. Bắt 2 tên tội phạm người nước ngoài đặc biệt nguy hiểm: Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ và bàn giao cho Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), 2 đối tượng gồm Wang Shi Feng (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Lee Kyung Jin (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Được biết, đây là 2 đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm của Interpol, về tội "Hiếp dâm" và “Trốn chấp hành án phạt tù”. "Vẽ dự án ma" chiếm đoạt 60 tỷ: Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Hường cấu kết với nhóm đồng phạm vẽ dự án "ma", mang tên "Khu dân cư Golden Lake" trên đất nông nghiệp ở khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) rồi bán cho 70 khách hàng, chiếm đoạt 60 tỷ đồng.

