Tin nóng 6/11: Phó Chủ tịch xã bị bắt vì chi sai hỗ trợ lũ lụt

Phó Chủ tịch xã chi sai tiền hỗ trợ lũ lụt: Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Khai Sơn vì liên quan đến những sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ sản xuất cho người dân sau lũ lụt năm 2020. Ông Đạo là tổ trưởng tổ chi trả tiền hỗ trợ chi sai tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do bão lụt năm 2020.

Bắt thêm 4 đối tượng vụ đường dây cờ bạc Phan Sào Nam: Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm. Tàu điện Cát Linh – Hà Đông chính thức vận hành: Sau nhiều lần bị trì hoãn, sáng 6/11, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã chính thức được bàn giao để đưa vào vận hành khai thác. Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị phạt tù: TAND TP Hà Nội tuyên án tù 14 năm đối với Nguyễn Duy Linh; Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị phạt 7 năm 6 tháng; Hồ Hữu Hoà nhận 2 năm 7 tháng 25 ngày. Sa lưới sau 32 năm "trốn nã": Sau 32 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Minh (SN 1959), đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo tài sản xã hội chủ nghĩa” đã bị Đội Truy nã, Truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, bắt giữ về khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Ô tô tông chết bé gái 1 tháng tuổi trong nhà nghỉ: Công an tỉnh Bình Phước xác nhận có vụ tai nạn làm chết một bé gái hơn 1 tháng tuổi đang ngủ tử vong trong một nhà nghỉ ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Cú tông mạnh khiến một bức tường bị đổ sập, gạch đá rơi xuống đè lên người bé gái hơn 1 tháng tuổi (con gái chủ nhà nghỉ) đang nằm trên võng. Đập phá bệnh viện dã chiến: Bệnh viện dã chiến Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng công an đang làm việc với nhóm thanh niên có hành vi đập phá đồ đạc tại bệnh viện sáng cùng ngày. Trước đó, một nhóm 6 người đưa một bệnh nhân vào cấp cứu ở bệnh viện tuy nhiên bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cấp cứu đã đóng cửa, không có người. Khi không thấy người thì đã đập phá đồ đạc. Video: Chiêm ngưỡng công trường nhà máy điện rác Nam Sơn 7.000 tỉ đồng ở Hà Nội

