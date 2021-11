Tin nóng 5/11: Cảnh sát đột kích quán karaoke, nữ tiếp viên tìm nơi ẩn nấp

Hàng chục tiếp viên karaoke tìm nơi trốn tránh cảnh sát: Ngày 5/11, Công an TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk)phối hợp với đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm với chủ quán karaoke Sen Hồ. Tối 4/11, khi lực lượng chức năng kiểm tra phòng chống dịch, karaoke Sen Hồ vẫn mở cửa đón khách nhưng khóa trái cửa khi phát hiện cảnh sát. Tại các phòng hát có nhiều đồ ăn uống bỏ dở nhưng không có người. Tuy nhiên, kiểm tra một căn phòng trên tầng thượng, cảnh sát phát hiện 6 nữ tiếp viên và 4 khách nam. Hai đối tượng giết người bị bắt. Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Ngô Thanh Nhàn (SN 1985) và Võ Hồng Tuấn (SN 1980, thị xã Cai Lậy) để điều tra vụ giết người. Kết quả điều tra cho thấy, Tuấn và Trang Văn Tú có xảy ra mâu thuẫn từ trước nên tối 3/11, Tuấn rủ Nhàn cùng đi tìm Tú nói chuyện. Khi gặp, cả 3 người cự cãi, sau đó đánh nhau. Tú bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. (Ảnh: CAND)

Nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Khánh (SN 1991, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khánh từng là cán bộ Kho quỹ của Phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch. Từ 3 đến 10/2020, nhiều người gửi tiền cho Khánh để đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi đã bị Khánh chiếm đoạt. Chỉ riêng 13 người tố cáo Khánh, số tiền đã hơn 19 tỷ đồng. Đình chỉ Phó BQL dự án xây dựng huyện Mường Lát cùng Chủ tịch xã. Huyện ủy Mường Lát vừa đình chỉ công tác ông Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung và ông Lương Xuân Thành, Phó Ban QLDA xây dựng huyện Mường Lát để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự. Cơ quan điều tra hình sự Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 ông Hùng và ông Thành về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cán bộ trên bị khởi tố do liên quan đến công tác GPMB từ năm 2012. Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư sàn tiền ảo, Vân đã lừa đảo chị D.T.L., chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng. Vân khai, đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng của 8 công dân khác. Tăng án tù thầy giáo dâm ô học sinh ở Tây Ninh. Ngày 5/11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt (39 tuổi, giáo viên trường THCS Phước Minh), tăng 1 năm tù giam so với án sơ thẩm. Nhựt đã quan hệ tình dục, dâm ô nhiều nam sinh trường THCS Phước Minh, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) gây bức xúc dư luận. Người đàn ông tử vong bất thường trong ô tô đang nổ máy. Ngày 5/11, cơ quan chức năng Na Hang (Tuyên Quang) vẫn đang làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường trong xe vẫn đang nổ máy ở thị trấn Na Hang. Sáng 4/11, thi thể người đàn ông được phát hiện trong ô tô Lacetti đang nổ máy thuộc địa phận thị trấn Na Hang. Danh tính nạn nhân là Trần Đình L. (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

