Tin nóng 4/11: Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ dưới gầm cầu

Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ dưới gầm cầu: Sáng 4/11, một số người đi bộ dọc kênh Tân Hóa, đoạn qua phường 3, quận 11 (TP HCM) phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy, nổi dưới gầm cầu tại khu vực nên báo công an. Xác minh sơ bộ, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần thun ngắn màu đen. Bắt giữ hung thủ đâm thủng tim thanh niên bán bánh mì: Ngày 4/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hưng (16 tuổi) ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) để điều tra về tội giết người. Theo đó, tối 11/5, em N.Q.T. (16 tuổi, ngụ Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) khi đang phụ việc ở cửa hàng bánh mì thì bị Hưng đâm nhiều nhát. Hậu quả, T. bị đâm thấu ngực, mất nhiều máu phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hưng rời khỏi hiện trường. Bắt 2 kẻ cướp giật, trộm xe máy liên tỉnh: Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thạch (31 tuổi, ngụ xã Thành Hải) và Đổng Dương Khoa (33 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước) để điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Được biết, Thạch và Khoa là hai kẻ chuyên trộm xe máy sau đó dùng làm phương tiện cướp giật hoạt động liên tỉnh từ Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Cặp đôi này đã gây ra ba vụ cướp giật tại TP Cam Ranh và bốn vụ ở TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lao xe máy xuống sông, nữ sinh tử vong: Ngày 4/11, UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - xác nhận nữ sinh lớp 9 L.T.H.V., ngụ tại địa phương, đã tử vong do tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu, chiều 3/11, em T.V.A. (14 tuổi; ngụ phường 6, TP Cà Mau) chạy xe máy đến xã Hòa Thành để chở bạn là L.T.H.V. (16 tuổi) đến trường. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành thì xe bất ngờ mất lái rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến em V. tử vong, em A. may mắn được người dân xung quanh đưa lên bờ. Nữ giúp việc tự học cách mở két trên mạng, trộm của gia chủ 2 tỉ đồng: Ngày 4/11, Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Hải Ly (42 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, Công an nhận được trình báo của gia đình bà S. (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị mất số tiền lên tới 2 tỉ đồng trong két sắt. Qua điều tra, công an đặt nghi ngờ vào Ly, người giúp việc mới được gia đình bà S. thuê. Sau nhiều giờ chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Ly đã lên mạng tự học cách mở két sắt nên không cần phải cạy phá. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ khi đi dạo. Nguồn: Pháp luật Online.

Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ dưới gầm cầu: Sáng 4/11, một số người đi bộ dọc kênh Tân Hóa, đoạn qua phường 3, quận 11 (TP HCM) phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy, nổi dưới gầm cầu tại khu vực nên báo công an. Xác minh sơ bộ, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần thun ngắn màu đen. Bắt giữ hung thủ đâm thủng tim thanh niên bán bánh mì: Ngày 4/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hưng (16 tuổi) ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) để điều tra về tội giết người. Theo đó, tối 11/5, em N.Q.T. (16 tuổi, ngụ Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) khi đang phụ việc ở cửa hàng bánh mì thì bị Hưng đâm nhiều nhát. Hậu quả, T. bị đâm thấu ngực, mất nhiều máu phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hưng rời khỏi hiện trường. Bắt 2 kẻ cướp giật, trộm xe máy liên tỉnh: Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thạch (31 tuổi, ngụ xã Thành Hải) và Đổng Dương Khoa (33 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước) để điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Được biết, Thạch và Khoa là hai kẻ chuyên trộm xe máy sau đó dùng làm phương tiện cướp giật hoạt động liên tỉnh từ Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Cặp đôi này đã gây ra ba vụ cướp giật tại TP Cam Ranh và bốn vụ ở TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lao xe máy xuống sông, nữ sinh tử vong: Ngày 4/11, UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - xác nhận nữ sinh lớp 9 L.T.H.V., ngụ tại địa phương, đã tử vong do tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu, chiều 3/11, em T.V.A. (14 tuổi; ngụ phường 6, TP Cà Mau) chạy xe máy đến xã Hòa Thành để chở bạn là L.T.H.V. (16 tuổi) đến trường. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành thì xe bất ngờ mất lái rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến em V. tử vong, em A. may mắn được người dân xung quanh đưa lên bờ. Nữ giúp việc tự học cách mở két trên mạng, trộm của gia chủ 2 tỉ đồng: Ngày 4/11, Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Hải Ly (42 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, Công an nhận được trình báo của gia đình bà S. (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị mất số tiền lên tới 2 tỉ đồng trong két sắt. Qua điều tra, công an đặt nghi ngờ vào Ly, người giúp việc mới được gia đình bà S. thuê. Sau nhiều giờ chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Ly đã lên mạng tự học cách mở két sắt nên không cần phải cạy phá. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ khi đi dạo. Nguồn: Pháp luật Online.