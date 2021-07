Tin nóng 2/7: Chém nhau vì bạn gái bỏ sang nhậu cùng người khác

Chém nhau vì bạn gái bỏ sang nhậu cùng người khác: Đang giữa cuộc nhậu, 1 trong hai người bạn gái của Trần Xuân Lương (33 tuổi, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa) sang ngồi cùng người khác khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Lương đã đánh anh Trần Diệp Vũ bị thương tích 33%, Nguyễn Đức Duy 4% 2 người này cùng trú tại thị xã Đông Hòa. Ngày 2/7, hai đối tượng chém người đã bị công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) khởi tố và bắt tạm giam. Nhắn tin vòi tiền doanh nghiệp, Chủ tịch xã bị cách chức: Ngày 2/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, Thanh Hóa, đã ban hành quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lò Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà. Ông Thành bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã để nhũng nhiễu, vòi tiền doanh nghiệp. Ông Thành đã nhắn tin qua mạng xã hội đòi tiền phần trăm giá trị công trình đối với một doanh nghiệp khi họ thực hiện gói thầu số 3, công trình phụ trợ công sở ở xã Sơn Hà. Chồng bỏ sang nhà bạn, vợ ôm con nhỏ lên mái nhà định tự tử: Do mâu thuẫn tình cảm gia đình, người mẹ ôm con trai lên nóc nhà tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội định tự tử, may mắn được Công an huyện Đông Anh cứu giúp. Sau khi được giải cứu sức khỏe cháu bé bình thường, người mẹ bị ngất được xe cấp cứu 115 đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu, hiện đã bình phục bình thường. Đá gà, đánh bạc bất chấp dịch COVID-19: Ngày 2/7, Công an huyện An Phú cho biết, đã triệt phá một nhóm đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ đang tụ tập tại khu đất ở mé kênh ở xã Quốc Thái để sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tất cả 12 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ cũng tang vật là 11 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 sổ ghi số đề trong cốp xe và 23 triệu đồng tiền trên người các đối tượng. Bắt đối tượng truy nã chiếm đoạt 107 triệu đồng của bạn gái: Lợi dụng mối quan hệ tình cảm, Vũ Xuân Giảng (SN 1987; trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã sử dụng điện thoại, thẻ ngân hàng của bạn gái để liên kết vào ứng dụng Viettel Pay và rút tiền tiêu xài khoảng 107 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, Giảng bị Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt tạm giam để điều tra. Tạm giữ 12 nghi can đánh chết nam sinh lớp 9: Ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 12 nghi can để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Y.T.B. (14 tuổi, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar). Trước đó, sau khi xảy ra mâu thuẫn, nam sinh bị nhóm thanh thiếu niên kéo đến đánh tử vong. Cặp vợ chồng liều lĩnh trồng, cất giấu cần sa trong nhà: Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Hoàng Minh Tú (SN 1986) và Đỗ Minh Phương (SN 1991), cùng trú quận Thanh Xuân, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây chứa chất ma túy. Kiểm tra bên trong ngôi nhà này, Công an phát hiện 4 chậu cây cần sa trong tủ quần áo bằng vải và 103 cành lá cần sa trong tủ quần áo bằng gỗ, cùng 1 khay kim loại chứa cần sa. 'Hot girl' cho vay bốc bát họ với lãi suất 146%/năm: Ngày 2/7, Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố hình sự đối với Nguyễn Thùy Trang (SN 1991, trú phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất 146%/năm. Theo đó, Trang đã cho 15 người vay lãi dưới hình thức bốc họ với tổng số tiền là 730 triệu đồng, thu lợi bất chính 127 triệu đồng. Nhân viên tham ô hơn 100 triệu của công ty: Ngày 2/7, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Phan Thanh Toàn (27 tuổi, ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội Tham ô tài sản. Toàn thừa nhận đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của Công ty TNHH MTV thực phẩm 5T Markets. >>> Xem thêm video: Khởi tố nhóm đối tượng đuổi chém Công an xã. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

