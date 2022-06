Tin nóng 30/6: Dùng kéo cắt tóc đâm chết người sau mâu thuẫn

Nghi phạm bắn chết người ở Biên Hoà ra đầu thú: Dương Thanh Sang đã sử dụng súng bắn chết Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa. Sau khi gây án sáng 27/6, nghi phạm đã lẩn trốn. Sau 3 ngày, Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xe khách lao vào quán cà phê, 1 người chết thảm: Sáng 30/6, xe khách P.T. (BKS 51B-160.15) tông vào một quán cà phê ven đường thuộc địa phận ấp 1, xã Tắc Vân (TP Cà Mau) khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương. Nguyên nhân được xác định là do tài xế xe khách điều khiển xe tránh một người lái xe máy đi ngang đường, dẫn đến mất lái. (Ảnh: VOV) Dùng kéo cắt tóc đâm chết người: Nguyễn Sang (SN 2004) và Lê Tấn Đạt (SN 2004 ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đến tiệm cắt tóc nam Hoàng Thanh trên địa bàn. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Đạt đã đâm kéo vào vùng cổ của Sang khiến Sang tử vong ngay tại chỗ. Ngày 30/6, Công an huyện Bình Sơn cho biết đang điều tra, làm rõ. Hai tàu cá cháy rụi ở sông Hàn: Trưa 30/6, một tàu đánh cá do ông Võ Thiết (SN 1962, trú quận Sơn Trà) làm chủ bất ngờ bốc cháy gần bờ đông sông Hàn, khu vực phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Con tàu cháy lớn, nhanh chóng lan sang tàu đang neo đậu bên cạnh. Sau 30 phút đám cháy đã được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng khống chế. Đột kích khách sạn, bắt hai thanh niên tàng trữ ma túy: Khuya 29/6, tại khách sạn Eo Biển Xanh 2 (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh), các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Trung (SN 1997) và Hồ Đức Thắng (SN 2000, cùng trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà) vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 72 viên ma túy tổng hợp. Cháy lớn cửa hàng xe đạp điện ở Bắc Giang: Đêm 29/6, một đám cháy đã xảy ra tại cửa hàng bán xe đạp điện (đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, Bắc Giang). Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn 100 xe đạp, 40 khung xe đạp, một xe máy, 2 xe đạp điện cùng nhiều tài sản khác. Nguyên nhân cháy là do chập điện. >>>Xem thêm video: Khói lửa bao trùm 2 con tàu đang neo đậu dọc bờ sông Hàn, Đà Nẵng (Nguồn: Báo lao động).

