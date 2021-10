Tin nóng ngày 2/10: Tạm giam “đại ca giang hồ” Tuấn Tồ cùng 9 đàn em

Tạm giam “đại ca giang hồ” Tuấn Tồ. Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, tức Tuấn "Tồ", huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và 9 người khác về các tội Đánh bạc, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, Tuấn Tồ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc, sản xuất, sử dụng giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô liên tỉnh. Hai thợ gặt tử vong trên cánh đồng ở Hải Dương. Khoảng 8h15 sáng 2/10, người dân phát hiện hai thợ gặt tử vong tại cánh đồng thôn Nghĩa (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) bên cạnh chiếc máy gặt đang nổ máy. Danh tính là nạn nhân là V.V.M (SN 1967) và T.V.H (SN 1993), đều có HKTT tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang. Vụ việc đang được điều tra làm rõ nhưng nhiều khả năng do điện giật. Bắt ổ nhóm “tín dụng đen” với lãi suất 730%/năm. Ngày 2/10, Phòng PA05, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Khám xét chỗ ở của Đoàn Thanh Tùng (21 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng đồng bọn đang thuê trọ tại phường Cẩm Châu (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cảnh sát thu giữ gồm 10 điện thoại di động, khoảng 2.000 trang tài liệu, 2 sổ hộ khẩu và 3 bản danh sách theo dõi hoạt động cho vay. Trích xuất dữ liệu từ 10 điện thoại và lời khai của 5 đối tượng trên, khoảng 120 người vay tiền rải rác ở các địa bàn Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình với tổng số tiền cho vay khoảng 5 tỷ đồng, lãi suất từ 365%/năm đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồng. Hô hào, lôi kéo nhiều người gây rối chốt kiểm dịch, 4 đối tượng bị tạm giữ. Ngày 2/10, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đã tạm giữ Thạch Keo Lai (SN 1988), Thạch Lập (SN 1986), Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1990, cùng tỉnh Trà Vinh) và Trần Văn Rỡ (SN 1997, Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Sáng cùng ngày, tại chốt kiểm soát cầu Cổ Chiên (xã Đại Phước, huyện Càng Long), bốn đối tượng trên đã có hành vi hô hào, lôi kéo nhiều người đi cùng gây rối trật tự công cộng, phá hàng rào chắn để vượt chốt. Lập dùng chân đạp ngã hàng rào, sau đó gây thương tích cho cán bộ làm nhiệm vụ. Mở 500 ‘bát phường' để lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngày 2/10, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Phương Thúy (SN 1984, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thúy đã có hành vi đứng ra tổ chức nhiều bát phường, hụi, đăng thông tin lên Facebook với lãi suất hấp dẫn để thu hút người chơi để "câu" các "con mồi". Thúy tạo ra nhiều nhóm phường cùng lúc và dùng các tài khoản ảo để đấu chéo nhau, sau đó Thúy xin khất, không trả tiền dẫn đến vỡ phường nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Số tiền Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại là khoảng 6 tỷ đồng. Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ô tô là do tự tử. Ngày 2/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân ông L.N.V. (SN 1976, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, chết trong ô tô là do tự tử. Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện trong xe ô tô có một tờ giấy nhắn nhủ lại (thư tuyệt mệnh), vỏ hai chai thuốc (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ). Khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu của tội phạm. Trước đó, ngày 14/9, ông V. được phát hiện tử vong trong xe ô tô. Con trai nghi sát hại cha mẹ ruột rồi tự tử. Ngày 2/10, Công an quận 12 vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng trên địa bàn phường Tân Thới Nhất. Chiều 1/10, người dân phường Tân Thới Nhất phát hiện phát hiện 2 vợ chồng là anh Th, chị T cùng đứa con trai út tên Thịnh (26 tuổi) nằm thoi thóp dưới nền nhà, người bê bết máu. Trong đó trên người anh Th, chị T có nhiều vết thương nghi bị chém, còn trên cổ người con trai có vết cắt sâu. Do vết thương nặng, anh Th. không qua khỏi. Bước đầu xác định Thịnh tấn công cha mẹ ruột rồi tự sát. >>> Mời độc giả xem thêm video Hai thanh niên chuyên đi cướp giật ở Nha Trang. Nguồn: Zing.

