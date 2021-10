Tin nóng 3/10: Em trai đâm chết anh vì chuyện đỗ ô tô

Đỗ ô tô lấn sang sân nhà mình, em trai đâm chết anh ruột: Mâu thuẫn phát sinh từ việc người anh đậu ô tô lấn sang sân nhà, Lương Minh Châu (37 tuổi, trú thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã dùng dao đấm chết người anh ruột là Lương Hồ V. (39 tuổi). Ngày 3/10, Châu bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra. Nam thiếu niên 14 tuổi cướp tài sản của nữ tài xế xe ôm: Phạm Tiến Thành (SN2007, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) do thiếu tiền tiêu xài nên đã yêu cầu chị Bùi Thị Thư (SN 1988, ở Thái Bình) chở mình đến khu vực vắng người qua lại. Sau đó, Thành dùng dao cướp uy hiếp cướp tài sản của nạn nhân. Ngày 3/10, Công an huyện Yên Dũng cho biết, đang tạm giữ Thành để điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây bạc nghìn tỷ ở Hà Nội: Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" bắt giữ 18 đối tượng liên quan. Theo đó, đường dây đánh bạc online với số tiền giao dịch ước 1.500 tỷ đồng, 18 đối tượng đã bị bắt giữ. Lừa đảo gần một tỷ đồng để đánh bạc online: Nguyễn Duy Khánh (1990, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do thua lỗ cờ bạc, Khánh lấy lý do sửa nhà cho chị ruột để mượn bà Nguyễn Thị Niềm (SN 1965, ngụ TP Long Xuyên) vay tiền lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bà Niềm. Ngày 3/10, Khánh đang bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra. Nam thanh niên cung cấp vũ khí cho nhóm hỗn chiến ở Đà Nẵng: Làm nghề cơ khí, Nguyễn Ngọc Hậu (17 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tranh thủ lúc người nhà ngủ đã xuống xưởng làm nhiều vũ khí rồi cung cấp cho nhóm thanh niên mang đi hỗn chiến. Ngày 3/10, Hậu bị Công an quận Hải Châu tạm giữ để điều tra. Bắt giữ "ổ nhóm" nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy: Ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện tại nhà ông Lê Văn Tuyết (SN 1967, trú huyện Quảng Trạch) có một số đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, phát hiện, thu giữ trên người đối tượng Lê Văn Nghiệp (ở Hà Tĩnh) 18 viên nén màu hồng và một số tang vật có liên quan. Truy nã kẻ côn đồ dùng hung khí chém người trọng thương: Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang truy nã bị can Trần Công Danh (SN 2003, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chém người trọng thương, về tội "Cố ý gây thương tích". Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Sơn La: Ngày 3/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Chứ (SN 1973, trú huyện Vân Hồ) với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. >>>> Xem thêm video: An Giang: Tạm giữ đối tượng đâm cha dượng tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đỗ ô tô lấn sang sân nhà mình, em trai đâm chết anh ruột: Mâu thuẫn phát sinh từ việc người anh đậu ô tô lấn sang sân nhà, Lương Minh Châu (37 tuổi, trú thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã dùng dao đấm chết người anh ruột là Lương Hồ V. (39 tuổi). Ngày 3/10, Châu bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra. Nam thiếu niên 14 tuổi cướp tài sản của nữ tài xế xe ôm: Phạm Tiến Thành (SN2007, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) do thiếu tiền tiêu xài nên đã yêu cầu chị Bùi Thị Thư (SN 1988, ở Thái Bình) chở mình đến khu vực vắng người qua lại. Sau đó, Thành dùng dao cướp uy hiếp cướp tài sản của nạn nhân. Ngày 3/10, Công an huyện Yên Dũng cho biết, đang tạm giữ Thành để điều tra, làm rõ. Triệt phá đường dây bạc nghìn tỷ ở Hà Nội: Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" bắt giữ 18 đối tượng liên quan. Theo đó, đường dây đánh bạc online với số tiền giao dịch ước 1.500 tỷ đồng, 18 đối tượng đã bị bắt giữ. Lừa đảo gần một tỷ đồng để đánh bạc online: Nguyễn Duy Khánh (1990, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do thua lỗ cờ bạc, Khánh lấy lý do sửa nhà cho chị ruột để mượn bà Nguyễn Thị Niềm (SN 1965, ngụ TP Long Xuyên) vay tiền lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bà Niềm. Ngày 3/10, Khánh đang bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam để điều tra. Nam thanh niên cung cấp vũ khí cho nhóm hỗn chiến ở Đà Nẵng: Làm nghề cơ khí, Nguyễn Ngọc Hậu (17 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tranh thủ lúc người nhà ngủ đã xuống xưởng làm nhiều vũ khí rồi cung cấp cho nhóm thanh niên mang đi hỗn chiến. Ngày 3/10, Hậu bị Công an quận Hải Châu tạm giữ để điều tra. Bắt giữ "ổ nhóm" nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy: Ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện tại nhà ông Lê Văn Tuyết (SN 1967, trú huyện Quảng Trạch) có một số đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, phát hiện, thu giữ trên người đối tượng Lê Văn Nghiệp (ở Hà Tĩnh) 18 viên nén màu hồng và một số tang vật có liên quan. Truy nã kẻ côn đồ dùng hung khí chém người trọng thương: Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang truy nã bị can Trần Công Danh (SN 2003, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chém người trọng thương, về tội "Cố ý gây thương tích". Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Sơn La: Ngày 3/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Chứ (SN 1973, trú huyện Vân Hồ) với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. >>>> Xem thêm video: An Giang: Tạm giữ đối tượng đâm cha dượng tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.