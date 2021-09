Tin nóng 31/8: Sau tiếng hô “cướp”, vợ thấy chồng bị đâm chết

Sau tiếng hô "cướp", vợ thấy chồng bị đâm chết: Đêm 30/8, vợ ông Lê Tiến Mùi (SN 1958; ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đang ở trong nhà thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của chồng. Lúc này, vợ và con trai của ông Mùi ra xem thấy ông Mùi nằm bất động dưới sân với vết đâm trên người. Do vết thương nặng nên ông Mùi tử vong. Án mạng vì bênh vực anh trai: Thấy anh trai bị đánh, Nguyễn Văn Vĩnh (43 tuổi, trú huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) chạy sang can thiệp rồi dùng dao đâm chết Nguyễn Việt Phước (52 tuổi, trú cùng địa phương). Ngày 31/8, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang điều tra, làm rõ. Mất 520 triệu đồng sau cuộc gọi từ nhân viên điện lực: Ngày 31/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, chị T. (42 tuổi, trú trên địa bàn) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực nói căn cước công dân của chị T. có đứng tên một tài khoản ngân hàng liên quan đến một vụ buôn bán ma túy. Chị T. đã cung cấp mã OTP cho đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 520 triệu đồng. 9 thanh thiếu niên "thông" chốt kiểm dịch để… đi hóng gió: Ngày 31/8, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, mới đây, có 9 thanh thiếu niên vẫn rủ nhau "thông" chốt kiểm dịch để... đi hóng gió tại địa bàn. Vì một số còn nhỏ tuổi, Công an phường Xuân Đỉnh đã mời cha mẹ, người giám hộ của nhóm trên đến trụ sở để làm việc. Bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép trên núi: Ngày 31/8, Công an xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết, vừa tổ chức lực lượng truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại núi Pá Phay. Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ máy móc, lán trại, đồng thời bắt giữ các đối tượng về xã để điều tra, làm rõ. Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn trên bàn nhậu: Trong cuộc nhậu giữa Nông Văn Hằng (SN 1994, trú huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Lương Minh Hạnh (SN 1985, trú huyện Cao Lộc) xảy ra xô xát, Hạnh đã dùng dao đâm anh Hằng dẫn đến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 31/8, Hạnh bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố. Bắt giam 7 đối tượng hủy hoại rừng: Lợi dụng các lực lượng chức năng huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang tập trung phòng, chống dịch, một nhóm đối tượng 7 người đã chặt phá hơn 1,2 hecta rừng trái phép do Công ty Thiên Sơn quản lý. Ngày 31/8, bảy đối tượng này bị Công an huyện Đắk G’long bắt tạm giam. Bị phạt 5 triệu đồng vì tẩy xóa giấy xét nghiệm COVID-19: Ngày 31/8, UBND thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, đã xử phạt ông N.T.T (43 tuổi, trú tại Hà Nội) 5 triệu đồng về hành vi tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa ngày tháng trên giấy xét nghiệm COVID-19. >>>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Sau tiếng hô "cướp", vợ thấy chồng bị đâm chết: Đêm 30/8, vợ ông Lê Tiến Mùi (SN 1958; ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đang ở trong nhà thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của chồng. Lúc này, vợ và con trai của ông Mùi ra xem thấy ông Mùi nằm bất động dưới sân với vết đâm trên người. Do vết thương nặng nên ông Mùi tử vong. Án mạng vì bênh vực anh trai: Thấy anh trai bị đánh, Nguyễn Văn Vĩnh (43 tuổi, trú huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) chạy sang can thiệp rồi dùng dao đâm chết Nguyễn Việt Phước (52 tuổi, trú cùng địa phương). Ngày 31/8, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang điều tra, làm rõ. Mất 520 triệu đồng sau cuộc gọi từ nhân viên điện lực: Ngày 31/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, chị T. (42 tuổi, trú trên địa bàn) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực nói căn cước công dân của chị T. có đứng tên một tài khoản ngân hàng liên quan đến một vụ buôn bán ma túy. Chị T. đã cung cấp mã OTP cho đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 520 triệu đồng. 9 thanh thiếu niên "thông" chốt kiểm dịch để… đi hóng gió: Ngày 31/8, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, mới đây, có 9 thanh thiếu niên vẫn rủ nhau "thông" chốt kiểm dịch để... đi hóng gió tại địa bàn. Vì một số còn nhỏ tuổi, Công an phường Xuân Đỉnh đã mời cha mẹ, người giám hộ của nhóm trên đến trụ sở để làm việc. Bắt giữ 18 đối tượng khai thác vàng trái phép trên núi: Ngày 31/8, Công an xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết, vừa tổ chức lực lượng truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại núi Pá Phay. Tại hiện trường, tổ công tác đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ máy móc, lán trại, đồng thời bắt giữ các đối tượng về xã để điều tra, làm rõ. Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn trên bàn nhậu: Trong cuộc nhậu giữa Nông Văn Hằng (SN 1994, trú huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Lương Minh Hạnh (SN 1985, trú huyện Cao Lộc) xảy ra xô xát, Hạnh đã dùng dao đâm anh Hằng dẫn đến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 31/8, Hạnh bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố. Bắt giam 7 đối tượng hủy hoại rừng: Lợi dụng các lực lượng chức năng huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đang tập trung phòng, chống dịch, một nhóm đối tượng 7 người đã chặt phá hơn 1,2 hecta rừng trái phép do Công ty Thiên Sơn quản lý. Ngày 31/8, bảy đối tượng này bị Công an huyện Đắk G’long bắt tạm giam. Bị phạt 5 triệu đồng vì tẩy xóa giấy xét nghiệm COVID-19: Ngày 31/8, UBND thị trấn Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, đã xử phạt ông N.T.T (43 tuổi, trú tại Hà Nội) 5 triệu đồng về hành vi tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa ngày tháng trên giấy xét nghiệm COVID-19. >>>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.