Tin nóng 30/8: Chủ quán trà đá bị đâm chết vì pha trà đặc cho khách

Chủ quán trà đá bị đâm chết vì pha trà đặc cho khách: Chỉ vì cốc trà đá pha đặc, chủ quán trà đá là anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1985, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị khách là Đỗ Xuân Toản (SN 1973, trú cùng địa phương) đâm thấu tim dẫn đến tử vong. Ngày 30/8, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Toản. (Ảnh minh họa) Cô gái bị người yêu cũ sát hại vì ghen: Thấy N.T.T.H (19 tuổi, ngụ Đà Nẵng) là cô gái yêu mình trước đó thân mật với người đàn ông khác, Nguyễn Đức Hiếu (29 tuổi, ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nổi máu ghen, ra tay sát hại nạn nhân rồi tự sát nhưng bất thành. Ngày 30/8, Hiếu bị Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tạm giữ. Em rể và anh vợ đánh hội đồng đại úy công an: Vi phạm giãn cách xã hội, khi bị lượng lượng chức năng nhắc nhở, Nguyễn Trung Kiên (22 tuổi, ở huyện Tân Hiệp) và Võ An Toàn (27 tuổi, ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cùng nhau tấn công đại úy Hồ Thanh Liêm gây thương tích ở tay, chân. Ngày 30/8, 2 người này bị Công an huyện Tân Hiệp tạm giữ. Đối tượng chém lìa tay người đàn ông ra đầu thú ở Bình Dương: Ngay sau khi Công an phát thông báo truy tìm đối tượng dùng mã tấu chém lìa bàn tay ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi, trú TP Thủ Dầu Một) xảy ra ngày 29/8. Ngày 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, nghi phạm Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) đã ra đầu thú. Hiệu trưởng và cấp dưới lập khống chứng từ, "đút túi" hơn 1,8 tỷ đồng: Vài ngày trước khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Trọng Hòa Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và ông Trần Văn Khương phụ trách Kế toán đã lập khống 20 chứng từ "đút túi" hơn 1,8 tỷ đồng. Ngày 30/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra, làm rõ. Say sỉn dùng mảnh kính tấn công công an: Nguyễn Tuấn Tài (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) có biểu hiện say xỉn và gây rối trật tự công cộng. Khi lực lượng chức năng xuống giải quyết thì Tài dùng mảnh vỡ kính xe máy tấn công làm công an bị thương ở đầu. Ngày 30/8, Tài bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam. Vừa ra tù, nam thanh niên manh động cướp iPhone của cô gái: Nghiện ma túy, vừa ra tù, Đỗ Văn Tường (SN 1983, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã chạy xe máy đường sau đó cướp điện thoại của chị Lê Thị P. (SN 2000, trú tại huyện Ba Vì). Ngày 30/8, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Tường. >>>>> Xem thêm video: Truy sát tại Bệnh viện khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

