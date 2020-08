Tin nóng ngày 29/8: Mâu thuẫn 2 công an đánh nhau vỡ hàm

1.Mâu thuẫn tiền bạc, 2 công an ở Đắk Lắk đánh nhau vỡ hàm: Ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân Trần Hậu Tâm (SN 1992, công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng đa chấn thương. Trong lúc nói chuyện, giữa Tâm và Mông Phạm Thái Bằng (công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn tiền bạc nên đã đánh nhau dẫn đến Tâm bị vỡ xương hàm. 2. Năm tiếp viên karaoke bán dâm trong khách sạn: Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, tối 28/9, kiểm tra khách sạn Lệ Hằng trên đường Lý Thái Tổ, TP Long Xuyên. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 5 đôi nam nữ mua bán dâm tại 5 phòng khác nhau. Theo lời khai, nhóm mua dâm trước đó đến khách sạn này hát karaoke. Khi họ có nhu cầu "vui vẻ", tiếp viên sẽ phục vụ. 3. Thiếu nữ vùng cao Nghệ An bị hàng xóm lừa bán bán sang Trung Quốc: Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh đã trực tiếp đưa cô gái là K.T.K về bàn giao cho gia đình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. K. là nạn nhân của bọn buôn người, bị lừa bán qua Trung Quốc từ gần 10 năm trước lúc đó cô K. mới được 12 tuổi. 4. Nhân viên đang ngủ bị cướp chém trọng thương: Rạng sáng 29/8, ông Quách Văn Dĩnh (SN 1967, quê Hòa Bình) đang ngủ tại quán giải khát Hòa Bình, khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào chém tới tấp. Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai là Nguyễn Công Phúc (SN 2000, quê Bình Định), do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên đã ra ra tay sát hại ông Dĩnh để cướp tài sản. 5. Cháy nhà nghỉ dưỡng ở Sa Pa, 1 người tử vong: Khoảng 0h ngày 29/8, tại thôn Bản Pho, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm cháy rụi hoàn toàn 3 căn nhà sàn của người dân thôn Bản Pho và khiến 1 người mất tích. Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Mường Hoa, ngọn lửa xuất phát từ một ngôi nhà sàn đang thi công tại thôn Bản Pho đã lan sang các nhà bên cạnh. 6. Bị tai nạn chết, cô gái không kịp lên xe hoa sau 2 lần hoãn cưới vì COVID-19: 2 lần chuẩn bị đám cưới thì đều bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cô gái trẻ ở tỉnh Quảng Nam không may bị tai nạn giao thông qua đời. Khoảng 6h ngày 29/8, tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến chị Phạm Thị Nga (1996; ngụ thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) tử vong. 7. Nam thanh niên bị bắt cóc trên giường lúc nửa đêm: Ngày 28/8, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thiết (SN 1991, ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương), một nghi phạm chính vụ bắt cóc. Nửa đêm 26/8, anh Hoàng Ngọc Tân (sinh năm - SN 1991, ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương) đang ngủ tại nhà riêng thì bị Thiết dùng dao khống chế yêu cầu lên ô tô và đưa ra khỏi nhà với múc đích tống tiền. >>> Xem thêm video: Bắt cóc tống tiền rồi giết bé 11 tuổi. Nguồn: VTC 1.

