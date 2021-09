Tin nóng 28/9: Bắt "tú bà" vụ bé gái 15 tuổi bán dâm

Bắt "tú bà" vụ bé gái 15 tuổi bán dâm: Ngày 28/9, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Xiêm (SN 1981, trú huyện Tân Yên, là nhân viên tại nhà nghỉ Sơn Vũ) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm". Bắt nữ doanh nhân trong vụ bán sỉ 262 lô đất: Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều để điều tra về hành vi trốn thuế trong vụ đấu giá mua sỉ 262 lô đất ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa. Pháp sư rởm lừa tiền cúng dâng sao giải hạn: Học lỏm các thuật ngữ trên mạng, Lê Công Tâm (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) xưng là pháp sư chuyên cúng dâng sao giải hạn, cầu tài lộc, sức khỏe... Tâm đã lừa chị K. (ở Hà Nội) số tiền là 190 triệu đồng. Ngày 28/9, Tâm bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ. Người đàn ông tử vong trong phòng trọ TP HCM: Sáng 28/9, người dân sinh sống ở con hẻm 40 đường Hồ Văn Long (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) không thấy ông C. (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân) ra khỏi phòng như mọi ngày nên qua phòng kiểm tra thì thấy ông C đã tử vong. Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Ngày 28/9, Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng, Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 2 ông Ban và Hồng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật: Ngày 28/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Lục Ngạn. Bắt giam người tấn công 2 nhân viên y tế và Công an: Không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, Y Tin (SN 1990, trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) còn tấn công nhân viên y tế và làm trung úy Nguyễn Viết Nam (Công an viên, Công an xã Đắk Sắk) bị thương. Ngày 28/9, Y Tin bị Công an huyện Đắk Mil bắt tạm giam. Xóa sổ chiếu bạc, thu giữ trên 160 triệu đồng: Ngày 28/9, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Tại hiện trường gồm 162,8 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ; 7 điện thoại di động; 2 xe ô tô và các tang vật khác có liên quan. >>>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bắt "tú bà" vụ bé gái 15 tuổi bán dâm: Ngày 28/9, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Xiêm (SN 1981, trú huyện Tân Yên, là nhân viên tại nhà nghỉ Sơn Vũ) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm". Bắt nữ doanh nhân trong vụ bán sỉ 262 lô đất: Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều để điều tra về hành vi trốn thuế trong vụ đấu giá mua sỉ 262 lô đất ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa. Pháp sư rởm lừa tiền cúng dâng sao giải hạn: Học lỏm các thuật ngữ trên mạng, Lê Công Tâm (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) xưng là pháp sư chuyên cúng dâng sao giải hạn, cầu tài lộc, sức khỏe... Tâm đã lừa chị K. (ở Hà Nội) số tiền là 190 triệu đồng. Ngày 28/9, Tâm bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ. Người đàn ông tử vong trong phòng trọ TP HCM: Sáng 28/9, người dân sinh sống ở con hẻm 40 đường Hồ Văn Long (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) không thấy ông C. (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân) ra khỏi phòng như mọi ngày nên qua phòng kiểm tra thì thấy ông C đã tử vong. Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Ngày 28/9, Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng, Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 2 ông Ban và Hồng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật: Ngày 28/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Lục Ngạn. Bắt giam người tấn công 2 nhân viên y tế và Công an: Không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, Y Tin (SN 1990, trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) còn tấn công nhân viên y tế và làm trung úy Nguyễn Viết Nam (Công an viên, Công an xã Đắk Sắk) bị thương. Ngày 28/9, Y Tin bị Công an huyện Đắk Mil bắt tạm giam. Xóa sổ chiếu bạc, thu giữ trên 160 triệu đồng: Ngày 28/9, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Tại hiện trường gồm 162,8 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ; 7 điện thoại di động; 2 xe ô tô và các tang vật khác có liên quan. >>>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.