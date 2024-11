Gây tai nạn kinh hoàng, loạt “quái xế” nhận kết đắng

Cô gái dừng chờ đèn đỏ bị tông tử vong: Khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.N.Q (SN 1997, HKTT: Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe Honda Vision đang đỗ, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu (hướng đi từ ga Hà Nội về Bệnh viện 108). Lúc này một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao đã va vào chị Q. làm chị Q. ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Qua điều tra, bước đầu xác định, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005) đi xe máy Honda Vision chở sau Nguyễn Phương Anh (SN 2005) cùng một số thanh, thiếu niên khác di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao. Do không chú ý quan sát, Nhung đã va vào chị Q. làm chị Q. ngã ra đường. Ngay lúc đó, N.T.M.K (SN 2008) đi xe máy Honda Wave chở Lê Đình Cường (SN 2005) đang chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Q. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã bỏ chạy. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Nhóm đối tượng đuổi đánh nhau, 1 người đi đường tử vong: Khoảng 22h ngày 18/8, Phạm Vũ Ngọc Sơn (SN 2007) và Lê Minh Phú (SN 2007) cùng 5 đối tượng khác từ Thịnh Liệt, Hoàng Mai đi xe máy lượn lách, đánh võng qua các tuyến phố. Bị nhóm khác đuổi đánh, Sơn tăng ga bỏ chạy vào phố Khâm Thiên thì bất ngờ xảy ra va chạm với anh Đ.V.A đang rẽ trái. Hậu quả, anh A. tử vong tại chỗ, Lê Minh Phú bị gẫy xương hàm, gò má, Sơn bị xây xước tay chân. Ngày 28/10, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại phố Khâm Thiên. Rượt đuổi nhau gây tai nạn, 2 học sinh bị thương: Chiều 15/10, trên đường về nhà, 3 học sinh trường THCS và THPT Y Đôn (huyện huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) mẫu thuẫn với hai học sinh trường THPT Nguyễn Trãi do trên đường đi học về Sơn và Huy tạt đầu xe máy do Nguyên điều khiển. Sau đó, 4 học sinh là Nguyên, Phú, Nghĩa và Trường chở nhau bằng xe máy đuổi theo dọa đánh Huy và Sơn. Trong lúc bị rượt đuổi, Huy và Sơn đã tự ngã xe máy vào trụ điện bên đường dẫn đến bị thương tích. Bắt giữ nhóm đối tượng phóng xe lạng lách, đánh võng, gây tai nạn: Khoảng 22h ngày 23/6, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện khoảng 20 đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét gây mất an ninh trật tự. Đến đoạn chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, nhóm thanh thiếu niên đã gây tai nạn cho một nam thanh niên, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Ngay trong đêm 23/6, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 18 đối tượng, cùng trú ở huyện Ứng Hòa. Bắt 25 người trong vụ 3 thanh niên tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật, khoảng 23h ngày 11/6/2024, hai nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau tại trước cửa số 3 Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Sau khi bị đánh, Nguyễn Duy Trung Kiên đã gọi điện rủ N.T.N đi xuống Hà Nội hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn. N.T.N đã rủ thêm 12 đối tượng ở Sóc Sơn, Vĩnh Phúc, mang theo hung khí dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh xuống Hà Nội để đánh nhau. Lúc này, Kiều Đức Giang (là đối tượng cầm đầu nhóm "Trẻ Giải Phóng") cũng tập hợp được 20 người đi trên 10 xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn tập trung tại khu vực Giải Phóng, Trường Chinh tìm nhóm "Toàn Bi Xôi" để đánh nhau. Khoảng 1h ngày 12/6/2024, nhóm "Trẻ Giải Phóng" thấy nhóm "Vĩnh Phúc" đi xe máy trên đường, cầm theo dao kiếm, nên đã đuổi theo để đánh nhau. Thấy vậy, "nhóm Vĩnh Phúc" bỏ chạy theo hướng đường Láng - cầu Nhật Tân, đồng thời dùng chai bia thủy tinh ném về phía nhóm "Trẻ Giải Phóng". Đến khu vực trước cửa số 790 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Hoàng Thịnh điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Trần Lâm Tuấn Huy ngồi sau đạp vào đầu xe của N.T.N (có 2 người ngồi sau) khiến xe mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường khiến N.T.N và 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đến Bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng. Bị đuổi đánh, 2 thiếu niên phóng xe gây tai nạn, 2 người tử vong: Ngày 6/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin, vụ tai nạn khiến 5 người thương vong có dấu hiệu tội phạm Giết người, Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào ngày 2/4. Công an đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ việc và xác định: Đối tượng Trương Tấn Lộc (SN 2005, quê tỉnh An Giang) có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 19h ngày 2/4, Trương Tấn Lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên 8 xe mô ô, mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của Minh. Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh Kiệt (sinh năm 2008) chở Trần Công Nhật (sinh năm 2008). Cho rằng, Kiệt và Nhật cùng nhóm với Minh nên các đối tượng trong nhóm của Lộc đã cầm hung khí đuổi theo. Lo sợ bị đánh nên Kiệt tăng ga bỏ chạy và va chạm với xe môtô của 2 người phụ nữ chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường. Hậu quả làm Kiệt và 1 người phụ nữ tử vong, Trần Công Nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương. Sau khi té ngã, Nhật ngồi dậy thì bị nhóm của Lộc chạy đến đánh và dùng dao chém rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. "Quái xế" gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong: khoảng 1h20 ngày 10/5, Trương Trung Hiếu (SN 2001) đi xe Honda Wave không BKS, chở phía sau 1 người bạn, di chuyển với tốc độ cao hướng từ Trần Nhân Tông ra Phố Huế. Khi đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông, các đối tượng thấy lực lượng công an làm nhiệm vụ nên đã tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc đó, Vũ Đức T. (SN 1987, trú tại tỉnh Nam Định) là tài xế "xe ôm" công nghệ chở theo chị T. (SN 1995, trú tại quận Hai Bà Trưng) đi ngang qua. Xe máy của Hiếu đã húc thẳng vào xe chở chị T, khiến người phụ nữ bị hất văng lên hè dẫn tới tử vong. Ngày 21/5/2020, Hiếu bị Công an khởi tố. >>> Xem thêm video: Tài xế ô tô dùng hung khí và đánh nhiều người bị thương do va chạm.

Cô gái dừng chờ đèn đỏ bị tông tử vong: Khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.N.Q (SN 1997, HKTT: Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe Honda Vision đang đỗ, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo – Bà Triệu (hướng đi từ ga Hà Nội về Bệnh viện 108). Lúc này một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao đã va vào chị Q. làm chị Q. ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Qua điều tra, bước đầu xác định, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005) đi xe máy Honda Vision chở sau Nguyễn Phương Anh (SN 2005) cùng một số thanh, thiếu niên khác di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao. Do không chú ý quan sát, Nhung đã va vào chị Q. làm chị Q. ngã ra đường. Ngay lúc đó, N.T.M.K (SN 2008) đi xe máy Honda Wave chở Lê Đình Cường (SN 2005) đang chạy theo đoàn đã đâm tiếp vào chị Q. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã bỏ chạy. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Nhóm đối tượng đuổi đánh nhau, 1 người đi đường tử vong: Khoảng 22h ngày 18/8, Phạm Vũ Ngọc Sơn (SN 2007) và Lê Minh Phú (SN 2007) cùng 5 đối tượng khác từ Thịnh Liệt, Hoàng Mai đi xe máy lượn lách, đánh võng qua các tuyến phố. Bị nhóm khác đuổi đánh, Sơn tăng ga bỏ chạy vào phố Khâm Thiên thì bất ngờ xảy ra va chạm với anh Đ.V.A đang rẽ trái. Hậu quả, anh A. tử vong tại chỗ, Lê Minh Phú bị gẫy xương hàm, gò má, Sơn bị xây xước tay chân. Ngày 28/10, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại phố Khâm Thiên. Rượt đuổi nhau gây tai nạn, 2 học sinh bị thương: Chiều 15/10, trên đường về nhà, 3 học sinh trường THCS và THPT Y Đôn (huyện huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) mẫu thuẫn với hai học sinh trường THPT Nguyễn Trãi do trên đường đi học về Sơn và Huy tạt đầu xe máy do Nguyên điều khiển. Sau đó, 4 học sinh là Nguyên, Phú, Nghĩa và Trường chở nhau bằng xe máy đuổi theo dọa đánh Huy và Sơn. Trong lúc bị rượt đuổi, Huy và Sơn đã tự ngã xe máy vào trụ điện bên đường dẫn đến bị thương tích. Bắt giữ nhóm đối tượng phóng xe lạng lách, đánh võng, gây tai nạn: Khoảng 22h ngày 23/6, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện khoảng 20 đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét gây mất an ninh trật tự. Đến đoạn chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, nhóm thanh thiếu niên đã gây tai nạn cho một nam thanh niên, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Ngay trong đêm 23/6, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 18 đối tượng, cùng trú ở huyện Ứng Hòa. Bắt 25 người trong vụ 3 thanh niên tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn bột phát sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật, khoảng 23h ngày 11/6/2024, hai nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau tại trước cửa số 3 Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Sau khi bị đánh, Nguyễn Duy Trung Kiên đã gọi điện rủ N.T.N đi xuống Hà Nội hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn. N.T.N đã rủ thêm 12 đối tượng ở Sóc Sơn, Vĩnh Phúc, mang theo hung khí dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh xuống Hà Nội để đánh nhau. Lúc này, Kiều Đức Giang (là đối tượng cầm đầu nhóm "Trẻ Giải Phóng") cũng tập hợp được 20 người đi trên 10 xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn tập trung tại khu vực Giải Phóng, Trường Chinh tìm nhóm "Toàn Bi Xôi" để đánh nhau. Khoảng 1h ngày 12/6/2024, nhóm "Trẻ Giải Phóng" thấy nhóm "Vĩnh Phúc" đi xe máy trên đường, cầm theo dao kiếm, nên đã đuổi theo để đánh nhau. Thấy vậy, "nhóm Vĩnh Phúc" bỏ chạy theo hướng đường Láng - cầu Nhật Tân, đồng thời dùng chai bia thủy tinh ném về phía nhóm "Trẻ Giải Phóng". Đến khu vực trước cửa số 790 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Hoàng Thịnh điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Trần Lâm Tuấn Huy ngồi sau đạp vào đầu xe của N.T.N (có 2 người ngồi sau) khiến xe mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường khiến N.T.N và 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đến Bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng. Bị đuổi đánh, 2 thiếu niên phóng xe gây tai nạn, 2 người tử vong: Ngày 6/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin, vụ tai nạn khiến 5 người thương vong có dấu hiệu tội phạm Giết người, Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào ngày 2/4. Công an đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ việc và xác định: Đối tượng Trương Tấn Lộc (SN 2005, quê tỉnh An Giang) có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 19h ngày 2/4, Trương Tấn Lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên 8 xe mô ô, mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của Minh. Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh Kiệt (sinh năm 2008) chở Trần Công Nhật (sinh năm 2008). Cho rằng, Kiệt và Nhật cùng nhóm với Minh nên các đối tượng trong nhóm của Lộc đã cầm hung khí đuổi theo. Lo sợ bị đánh nên Kiệt tăng ga bỏ chạy và va chạm với xe môtô của 2 người phụ nữ chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường. Hậu quả làm Kiệt và 1 người phụ nữ tử vong, Trần Công Nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương. Sau khi té ngã, Nhật ngồi dậy thì bị nhóm của Lộc chạy đến đánh và dùng dao chém rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. "Quái xế" gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong: khoảng 1h20 ngày 10/5, Trương Trung Hiếu (SN 2001) đi xe Honda Wave không BKS, chở phía sau 1 người bạn, di chuyển với tốc độ cao hướng từ Trần Nhân Tông ra Phố Huế. Khi đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông, các đối tượng thấy lực lượng công an làm nhiệm vụ nên đã tăng ga bỏ chạy. Đúng lúc đó, Vũ Đức T. (SN 1987, trú tại tỉnh Nam Định) là tài xế "xe ôm" công nghệ chở theo chị T. (SN 1995, trú tại quận Hai Bà Trưng) đi ngang qua. Xe máy của Hiếu đã húc thẳng vào xe chở chị T, khiến người phụ nữ bị hất văng lên hè dẫn tới tử vong. Ngày 21/5/2020, Hiếu bị Công an khởi tố. >>> Xem thêm video: Tài xế ô tô dùng hung khí và đánh nhiều người bị thương do va chạm.