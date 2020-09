Tin nóng ngày 26/9: Rơi xuống hồ nước, 3 cháu bé chết đuối

Rơi xuống hồ nước tưới cà phê, 3 cháu bé chết đuối: Chiều 26/9, lãnh đạo TP Bảo Lộc (lâm Đồng) xác nhận, 3 cháu bé bị đuối nước tại hồ nước tưới cà phê ở xã Đại Lào là: cháu Nguyễn Thị Kim N. (10 tuổi), Nguyễn Hữu B. (7 tuổi, em cháu N.) và Phạm Đình C. (8 tuổi). Các nạn nhân đều sống tại thôn 5, xã Đại Lào. Trưa cùng ngày, 3 cháu bé này rủ nhau đi chơi không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước trong lúc chơi. Tạm giữ hình sự thanh niên 17 tuổi đập phá xe máy ở đường Trường Chinh: Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Mỹ Anh được xác định là người đã đập phá chiếc xe máy và hành hung người dân trên đường Trường Chinh sau va chạm giao thông xảy ra cách đây ít ngày. Đi dạo phố, cảnh sát 141 cũng... bắt được trộm: Trong thời gian nghỉ ca, một cán bộ của tổ công tác Y2/141 đi dạo phố. Khi đang đứng ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Chùa Bộc (quận Đống Đa), Đại úy Vũ Minh Hoàng nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh của người dân về việc có kẻ trộm lấy mất xe máy. Cán bộ cảnh sát 141 này nhanh chóng chặn đầu và quật ngã kẻ trộm. Qua nhà hàng xóm nhậu, người phụ nữ bị chồng đâm chết: Ngày 26/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Thạch Lở (53 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân vụ án mạng được xác định là bà Thạch Thị Ngọc Sơn (47 tuổi, vợ Thạch Lở) và ông Thạch Lực đang bị thương nặng đang cấp cứu. Bà Sơn qua nhà hàng xóm nhậu và từ chối về nhà khi chồng qua gọi về khiến 2 bên xảy ra cai vã. Người chồng tên Thạch Lở tức giận rút hung khí đâm bà Sơn tử vong. Nghi can sát hại hai mẹ con đã tử vong do ăn lá ngón: Ngày 26/9, thông tin từ UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, nghi can Vi Văn Cư kẻ ra tay sát hại hai người hàng xóm (trú cụm dân cư Huồi Máy, xã Cắm Muộn) đã tử vong. Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 8h30 ngày 24/9, đối tượng Vi Văn Cư đã ra tay sát hại chị Lô Thị Chi (SN 1989) và mẹ chồng là bà Vi Thị Cường. Sau đó bỏ trốn. Bắt tại trận băng trộm “nhí” chuyên cuỗm xe máy: Ngày 26/9, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tòng (SN 1993) và cho gia đình bảo lãnh đối với Ưng Văn Nhu (SN 2005) và Trần Hoàng Hiếu Thuận (SN 2004) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả ba khai nhận đã thực hiện 17 vụ trộm xe máy ở các huyện trong tỉnh Tiền Giang. Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng tỷ đồng mỗi ngày: Ngày 26/9, Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá, lô đề liên tỉnh với quy mô rất lớn. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Mạnh Long, SN 1991 và Vũ Mạnh Dũng, SN 1981, đều trú tại quận Nam Từ Liêm. Video: Đã bắt được nghi can sát hại mẹ và em ruột (Nguồn THDT)

