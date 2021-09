Tin nóng 27/9: Nghi bị bỏ thuốc độc, chồng liệt nửa người đâm chết vợ

Nghi vợ bỏ thuốc độc, chồng liệt nửa người đâm chết vợ: Nguyễn Văn Nguyên (SN 1956, trú huyện Sơn Động, Bắc Giang) nghi ngờ vợ và các con bỏ thuốc độc vào đồ ăn của mình nên khi vợ ngủ say đã ra tay sát hại. Được biết, Nguyên bị tai biến và liệt nửa người khoảng 20 năm nay, có biểu hiện tâm lý bất thường. Ngày 27/9, Nguyên bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giam. U40 mua dâm thiếu nữ 15 tuổi: Vũ Văn Hòa (SN 1976 trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sau khi thỏa thuận với cháu L.P.A (SN 2006, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang) cả hai đã lên phòng để quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ ở huyện Yên Dũng, quá trình quan hệ thì cháu L.P.A bị rách thành âm đạo, phải đi cấp cứu... Ngày 27/9, Hoà bị Công an huyện Yên Dũng bắt tạm giam. Người đàn ông tử vong bất thường khi đi đánh cá: Chiều 27/9, UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa phát hiện anh N.V.N (SN 1981, trú tại đia phương) tử vong bất thường, nghi bị sét đánh lúc đi đánh cá. Nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen", lãi suất đến 480%/năm: Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ 6 đối tượng về hành cho cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động từ năm 2020 đến nay. Nhóm này, cho hơn 100 người vay tiền tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, với lãi suất dao động từ 20-40%/tháng tương đương 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Thêm một bé gái tử vong trong vụ cháy nhà ở Tuyên Quang: Liên quan tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên khiến 3 người tử vong trong 1 gia đình tử vong. Chiều 27/9, UBND xã Thái Hòa cho biết, khoảng 14h cùng ngày, bé gái 7 tuổi cũng đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ. Người đàn ông cùng xe máy bị lũ cuốn tử vong: Ngày 27/9, UBND xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chiều 26/9, ông L.V.Q (SN 1964, ngụ huyện Như Xuân) điều khiển xe máy từ trong rừng để về nhà. Khi qua con suối thuộc địa phận xã Xuân Hoà thì bị nước cuốn cả người và xe mất tích. Đến buổi tối cùng ngày, thi thể ông Q. đã được tìm thấy. Người phụ nữ trẻ để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Ngày 27/9,UBND phường Bình Minh (TP Lào Cai) cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình tìm kiếm, làm rõ thông tin chị N.L. (SN 1994, trú TP Lào Cai) nhảy cầu Đông Giang (TP Lào Cai) tự tử vào chiều 26/9. Được biết, chị L. đã có một cậu con trai 5 tuổi. Gần đây do gặp trục trặc chuyện gia đình. Bắt 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng trên 2.000 tỷ đồng: Ngày 27/9, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 7 đối tượng (bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm 5 đối tượng đi khỏi nơi cư trú). Liên quan đến đường dây đánh bạc 'khủng' bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên 2.000 tỷ đồng. >>>> Xem thêm video: Chém hàng xóm vì nghi thuốc ao tôm mình đang giữ thuê. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

