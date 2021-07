Tin nóng 27/7: Đem vòng hoa tang đến nhà để đòi nợ

Ném chất bẩn, đem vòng hoa tang để đòi nợ: Do 2 em trai không có khả năng trả nợ, chị gái của T. là L.T.L. ở TP Thanh Hóa bị Vũ Anh Huy (trú TP Thanh Hóa) chỉ đạo đàn em đến nhà riêng của chị L. ném chất bẩn, mang vòng hoa tang đặt trước cửa nhà người phụ nữ. Ngày 27/7, Huy cùng đàn em bị CA TP Thanh Hóa khởi tố. Đột nhập nhà trọ, hiếp dâm thiếu nữ lúc rạng sáng: Lục Đức Dương (SN 1990 ở Hải Dương) đã dùng mắc áo bằng kim loại mở cửa vào phòng trọ tại TP Hải Dương của L.T.Y (SN 1992) sau đó sử dụng 2 con dao lấy ở phòng chị Y đe dọa, uy hiếp và thực hành vi quan hệ tình dục với chị Y. Ngày 27/7, Dương bị CA TP Hải Dương bắt tạm giam. Gia đình 5 người bị khởi tố vì buôn ma túy: Vợ chồng ông Võ Văn Thôi (61 tuổi, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và 3 người con mua ma túy từ một người lạ ở TP Châu Đốc (An Giang) về chia nhỏ và bán kiếm tiền chênh lệch. Cả 5 người này bị CA huyện Phú Tân khởi tố bị can, bắt tạm giam. Xé biên bản vi phạm của vợ, chồng bị xử phạt: Ông H.V.C. (48 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tranh cãi với lực lượng chức năng về việc vợ bị xử phạt, rồi xé biên bản. Ông C. bị UBND quận Ninh Kiều xử phạt hành chính với hành vi nêu trên bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Vụ cô gái bị lột đồ, làm nhục ở Thái Bình, bắt giam đôi nam nữ: Ngày 27/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, liên quan vụ việc đánh đập, làm nhục cô gái 15 tuổi, quê Thanh Hóa, xảy ra đêm 23/7, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (17 tuổi ở Thái Bình) và Phạm Văn Lộc (16 tuổi, ở Hà Nam). Cháu bé 2 tuổi tử vong khi bị ong vò vẽ đốt: Chiều 26/7, cháu T.G.K (26 tháng tuổi, trú xã Minh Thanh, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng người thân sang nhà hàng xóm chơi. Trong lúc chơi, cháu K. đi ra khu vườn (nơi gia đình hàng xóm nuôi ong) thì bị đàn ong bay ra tấn công dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa) Tụ tập ăn nhậu, chủ nhà và nhóm bạn bị xử phạt: Chiều 26/7, người dân địa phương phát hiện chủ căn nhà ở xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và một số người khác tụ tập ăn nhậu, hát karaoke. Đến kiểm tra, Công an phát hiện chủ nhà cùng với 3 người khác đang tụ tập ăn nhậu. Công an lập biên bản vi phạm đối với 4 người này. Rủ nhau đi câu cá, hai thanh niên rơi xuống biển đuối nước: Chiều 26/7, Nguyễn Thanh Bình (SN 1991) và Phan Thanh Quốc (SN 1992) huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) rủ nhau đi câu cá tại khu vực Hòn Đỏ huyện Ninh Hải nhưng không may bị sóng cuốn ra biển mất tích. Sáng 27/7 lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân. >>>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. Nguồn: ANTV.

