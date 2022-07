Tin nóng 28/7: Chầu nhậu của 2 công nhân và cái kết quá buồn

Chầu nhậu của 2 công nhân và cái kết quá buồn: Ngày 28/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân hai bị cáo Trần Anh (SN 1994 tại Tây Ninh) và Nguyễn Phước Thành Duy (SN 1995 tại TP HCM) về tội giết người mang tính côn đồ. Trước đó, vào ngày 16/5/2021, anh Lê Nghiệp nhậu với bạn tại quán cà phê ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cùng lúc, nhóm của Trần Anh, Duy ngồi nhậu gần đó. Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Trần Anh và Duy dùng tuýp sắt tấn công vào đầu khiến anh Nghiệp tử vong. Ba ngày sau, Trần Anh đến công an ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đầu thú. Qua test ma túy, Trần Anh dương tính với ma túy đá. Còn Duy ra đầu thú ngày 12/11/2021. Nhà trong hẻm sâu ở TP HCM bất ngờ bốc cháy, 4 người may mắn thoát chết: Khoảng 9h30 ngày 28/7, tầng hai của căn nhà 3 tầng nằm sâu trong hẻm 76 đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM bất ngờ bốc cháy. Ít phút sau, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt, nhiều tài sản bị hư hỏng, 4 người ở trong nhà may mắn chạy thoát. Tích cực tìm kiếm bé gái 14 tuổi rơi xuống kênh Ba Đồng: Ngày 28/7, lãnh đạo UBND xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đáng tiếc là một bé gái 14 tuổi trượt chân, rơi xuống kênh Ba Đồng, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Sự việc xảy ra vào chiều 27/7, khi em Phạm Phương Y., SN 2008 ở thôn 4 xã Việt Tiến cùng với một nhóm bạn đi chơi, chụp ảnh thì bị trượt chân rơi xuống kênh Ba Đồng thuộc địa bàn xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo. Bắt quả tang 32 đối tượng chơi cá độ đá gà ăn thua bằng tiền: Ngày 28/7, Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đã bắt quả tang tụ điểm chơi cá độ đá gà ăn thua bằng tiền tại tổ 21, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam. Trước đó, ngày 26/7,tại bãi đất trống, thuộc tổ 21, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1981, cư trú tổ 19, khóm Vĩnh Phước) đang tổ chức cho nhiều người chơi cá độ đá gà ăn tiền, Công an TP Châu Đốc đã tổ chức lực lượng vây bắt thu giữ nhiều tang vật và trên 96 triệu đồng tiền mặt. Ôm 2 bánh heroin bỏ chạy khi thấy công an nhưng không thoát: Mới đây, tổ công tác của phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an phường Ngọc Xuân thực hiện nhiệm vụ tại tổ 4 thuộc phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng đã phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Đức Nhớ (sinh năm 1987), trú tại tổ 3, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng và Lương Trung Thành (sinh năm 1970), trú tại tổ 7, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Khi thấy lực lượng chức năng, hai người này đã bỏ chạy, tuy nhiên đã bị khống chế ngay sau đó, thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 700g. Bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: Ngày 28/7, Trung tâm y tế huyện Đồng Phú đã tiếp nhận và đang theo dõi sức khỏe cho bé L.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Bước đầu cơ quan chức năng xác định bé D mới từ quê vào Bình Phước để ở với mẹ là chị Lầu Y Lầu (25 tuổi) và cha dượng là Trần Thanh Tú (23 tuổi). Trước đó, một người phụ nữ cho biết, vào chiều 27/7, chị đi chợ về rồi qua nhà bé gái hàng xóm để cho bánh kẹo. Lúc nhìn vào người bé thì thấy nhiều vết bầm tím khắp lưng và vùng mông. Bức xúc, chị này đã chụp lại hình ảnh, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. >>>Xem thêm video: Cháy nhà tại TP.HCM, hai vợ chồng cùng con gái 3 tuổi tử vong (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

