Tin nóng 26/7: Từ tiếng động vật, phát hiện sự việc thương tâm

Từ tiếng động vật, phát hiện sự việc thương tâm: Ngày 26/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tổ chức khám nghiệm, làm rõ vụ một thi thể đang phân hủy trong ngôi nhà đóng cửa. Nạn nhân là Trịnh Viết Giang (49 tuổi, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng). Trước đó người dân nghe thấy tiếng chó sủa từ nhiều ngày nay trong căn nhà đóng cửa của người đàn ông này, đến tối 25/7, người dân đến nhà xem thì phát hiện mùi khó chịu, lúc trèo vào trong thì họ tá hỏa phát hiện ông Giang đã tử vong. Công an thị trấn Kép bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý: Ngày 25/7, tại tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, Công an tuần tra kiểm soát, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Việt (SN 1985) ở thôn Thanh Yên 1, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 0,285g heroin. Tạm giữ nhóm thanh niên mang bom xăng đi hỗn chiến ở Bình Thuận: Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận, cho biết đang triệu tập những người có liên quan trong vụ hẹn nhau hỗn chiến để xử lý. Trước đó vào ngày 25/7, Công an xã Hàm Kiệm và Công an huyện Hàm Thuận Nam truy đuổi, bắt được 16 thanh niên, thu giữ cả “kho” hung khí, bom xăng được chế tạo trong những chai thủy tinh. Nhóm thanh niên này khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm khác nên tập hợp lại, chuẩn bị hung khí cho cuộc hỗn chiến nhưng đã bị cảnh sát phát hiện. Phát hiện hơn một tấn đạn pháo khi đào móng nhà: Sáng 26/7, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhận tin báo từ người dân ở thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên về việc phát hiện 30 đầu đạn pháo 155 ly (mỗi đầu đạn nặng 35kg) bị han gỉ và khoảng 400 kg vỏ quả lựu đạn đã tháo ngòi, hết thuốc nổ trong lúc đào móng nhà. Số đầu đạn và vỏ lựu đạn đã được Ban Chỉ huy quân sự huyện Việt Yên thu giữ để xử lý theo quy định. Phát hiện Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất trong tư thế treo cổ: Sáng ngày 26/7, người dân thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) phát hiện ông Nguyễn Đức L (SN 1981, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) tử vong trong tư thế treo cổ trên cây, gần bờ sông Đa Độ. Hiện trường vụ việc gần nơi ở của gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Hà Giang: Phó Giám đốc Sở Tư pháp tử vong trong tư thế treo cổ (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

