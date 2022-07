Tin nóng 27/7: Tá hỏa phát hiện người đàn ông trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu

Bắt quả tang 15 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa bắt quả tang 15 đối tượng gồm 9 nam, 6 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ngọc Sơn 2 ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. 14/15 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Tổ trưởng dân phố tử nạn khi đi câu cá: Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (SN 1960, là tổ trưởng tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế). Trước đó, vào chiều tối 26/7, ông T. cùng với 2 người bạn đến đập Phụ Nữ, xã Phong An để câu cá. Trong lúc câu cá, do lưỡi câu bị vướng nên ông T. lội xuống hồ để gỡ lưỡi câu thì không may sẩy chân dẫn đến đuối nước. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, thi thể ông T. đã được tìm thấy. Tá hỏa phát hiện người đàn ông trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu: Nạn nhân là ông Đoàn Xuân H. (SN 1970), trú tại xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp. Theo đó, khoảng 5h30 ngày 27/7, bà N.T.H (vợ ông H.) thức dậy không thấy chồng đâu nên đã đi tìm. Khi bà ra phía chuồng trâu sau nhà thì bàng hoàng phát hiện ông H. đã chết trong tư thế treo cổ. Hiện vụ việc đang được điều tra là rõ. Nam thanh niên bị xe khách cán tử vong trên quốc lộ 20: Khoảng 11h45 ngày 27/7, xe khách 45 chỗ mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chạy trên quốc lộ 20, hướng Lâm Đồng về ngã tư Dầu Giây. Khi đến đoạn qua xã Phú Túc (huyện Định Quán), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 60H6-068.85 do nam thanh niên 32 tuổi cầm lái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 2 xe máy tông trực diện tại ngã ba làm 2 người tử vong: Tối 26/7, anh Nguyễn Việt Tài (29 tuổi, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) điều khiển xe máy 43C1-11471 lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt ra Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc, va chạm trực diện với xe máy 49K1-704.56 do anh Đặng Ngọc Luy (36 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) đang đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh Tài tử vong tại chỗ, anh Luy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông: Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) tiếp nhận tin báo của Công an xã Hồng Phong về việc phát hiện một thi thể nam giới (chưa rõ nhân thân lai lịch) trôi dạt vào mé bờ sông Luộc thuộc địa phận thôn My Động 2, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, cao 1m66, cổ đeo sợi dây chuyền màu vàng, mặc áo phông cộc tay màu trắng, bên ngực trái có chữ LV, mặc quần bò dài màu đen, trên ống quần có in chữ MODWELLAY KM và các chữ màu trắng. >>>Xem thêm video: Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn khiến quốc lộ 20 ách tắc nghiêm trọng (Nguồn: Truyền hình nhân dân).

