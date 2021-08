Tin nóng 27/8: Chủ tịch xã bị đình chỉ vì để "trăm người dự đám tang"

Chủ tịch xã bị đình chỉ vì để "hàng trăm người dự đám tang": Ngày 27/8, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, đã bị UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đình chỉ chức vụ vì để người dân tổ chức đám tang đông người, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn. Khống chế vợ, con và cháu ngoại làm con tin còn dọa giết: Sáng 26/8, Trần Văn Hựu (46 tuổi, huyện Trực Ninh, Nam Định) xin tiền vợ để mua ma túy nhưng không cho. Hựu đã khóa cửa ra vào để không cho vợ, con gái cùng cháu ngoại. Hựu còn có các hành vi đe dọa tính mạng người thân trong gia đình. Ngày 27/8, Hựu bị CA tỉnh Nam Định tạm giữ. Phát hiện người đàn ông tử vong trong khách sạn: Đêm 26/8, tại một khách sạn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) không thấy khách xuống nên nhân viên lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông D.X.H (SN 1969, trú TP Vinh, Nghệ An) đã tử vong. Qua điều tra, nạn nhân tử vong do nhồi máu cơ tim, không có vấn đề gì liên quan đến dịch bệnh. Thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch để thăm người yêu: N.T.D. (trú huyện Krông Búk, Đắk Lắk) nhờ bạn chở đến gần chốt kiểm soát dịch rồi đi bộ băng qua rẫy cà phê, vào khu vực phong tỏa để thăm người yêu. Ngày 27/8, D. bị UBND huyện Krông Búk ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng. Mở nhạc lớn khi nhậu, 1 người bị đánh tử vong: Nguyễn Quốc Thái (SN 1999; ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) yêu cầu mọi người đang nhậu tại nhà cậu ruột mở nhạc nhỏ lại thì xảy ra mâu thuẫn với N.X.L. Tức giận, Thái đánh vào mặt L. khiến nạn nhân té xuống nền nhà dẫn đến tử vong. Ngày 27/8, Thái bị Công an huyện Hòn Đất bắt tạm giam. Thanh niên ở Bình Dương 'thông chốt' kiểm soát, dọa giết CSCĐ: Lâm Đình Bảo (SN 1990, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) chạy ô tô tốc độ cao vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, khi bị chặn lại thì chống đối, dọa giết CSCĐ. Ngày 27/8, Bảo bị Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ hình sự. Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường: Ngày 27/8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.HCM) vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu. Bắt giam nữ chuyên viên Tổng cục Đường bộ cấp khống 1.000 thẻ "luồng xanh": Hoàng Thị Thanh Nga (45 tuổi, trú tại Hà Nội) thuộc Tổng cục Đường bộ bị bắt tạm giam vì móc nối, cấp khống hơn 1.000 thẻ "luồng xanh" cho các xe nhằm đi qua chốt kiểm dịch COVID-19. Ngày 27/8, Nga bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam. >>>>> Xem thêm video: Doanh nhân 29 tuổi khống chế con tin ở Landmark 81. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

