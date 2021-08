Tin nóng 26/8: Bác sĩ ở Cà Mau tử vong trong phòng trọ khóa trái

Một bác sĩ tử vong trong phòng trọ khóa trái: Ngày 26/8, UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau cho biết, bác sĩ L.P.V. (30 tuổi; ngụ huyện U Minh) bác sĩ L.P.V. (30 tuổi; ngụ huyện U Minh) vừa được phát hiện tử trong căn phòng trọ tại xã này. Nghi ngờ bác sĩ V. uống thuốc tự tử vì tình, gia đình không yêu cầu khám tử thi và cam kết không khiếu nại. Giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo: Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau) nhiều lần mặc trang phục Quân đội Nhân dân Việt Nam, tự xưng là đại tá, Thanh tra Bộ Quốc Phòng để tiếp xúc, tạo lòng tin rồi lừa của một người đàn ông ở thị xã Long Mỹ, Hậu Giang 5 triệu đồng. Ngày 26/8, Lai bị Công an thị xã Long Mỹ khởi tố. Truy nã kẻ chém vợ: Ghen tuông, Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm dao lao vào xưởng may chém vợ 14 nhát tại xưởng may ở huyện Hậu Lộc. Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi tự tử bất thành. Ngày 26/8, Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Thắng. Lái ô tô tông chết người vì mâu thuẫn đất đai: Nguyễn Chí Thanh (44 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất với 4 người nên lái ô tô tông thẳng vào nhóm này. Vụ việc khiến một nạn nhân tử vong, 3 người bị thương nặng. Ngày 26/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ. Tổng Giám đốc lừa đảo, trốn nã bị bắt giữ: Ngày 26/8, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ Lê Việt Cường (SN 1982, trú quận Đống Đa) có lệnh truy nã đặc biệt. Được biết, Cường là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Một phụ nữ bị đột quỵ tử vong trong khu cách ly: Sáng 26/8, tại khu cách ly ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bà P.T.K.T (44 tuổi, trú TP Tam Kỳ) đi vệ sinh trong thời gian lâu mà không thấy ra, một số người cùng phòng phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện bà T đột quỵ tử vong. Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay với lãi suất 200%/năm: Qua thống kê, Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xác định Mai Văn Long (27 tuổi, người địa phương) cho khoảng 80 người vay nặng lãi số tiền hơn 700 triệu đồng. Thanh niên này đã thu lợi bất chính gần 100 triệu. Ngày 26/8, Long bị Công an TP Tam Điệp tạm giữ. Bắt giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn với trị giá 17 tỷ đồng: Lợi dụng tư cách là chủ doanh nghiệp, Nguyễn Đình Quý (SN 1984, trú TP. Huế) đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho nhiều doanh nghiệp với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng. Ngày 26/8, Qúy bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tạm giam. >>>> Xem thêm video: Phát hiện con hổ nặng 250 kg nằm bất động tại nhà dân ở Hà Tĩnh. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Tĩnh.

Một bác sĩ tử vong trong phòng trọ khóa trái: Ngày 26/8, UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau cho biết, bác sĩ L.P.V. (30 tuổi; ngụ huyện U Minh) bác sĩ L.P.V. (30 tuổi; ngụ huyện U Minh) vừa được phát hiện tử trong căn phòng trọ tại xã này. Nghi ngờ bác sĩ V. uống thuốc tự tử vì tình, gia đình không yêu cầu khám tử thi và cam kết không khiếu nại. Giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo: Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau) nhiều lần mặc trang phục Quân đội Nhân dân Việt Nam, tự xưng là đại tá, Thanh tra Bộ Quốc Phòng để tiếp xúc, tạo lòng tin rồi lừa của một người đàn ông ở thị xã Long Mỹ, Hậu Giang 5 triệu đồng. Ngày 26/8, Lai bị Công an thị xã Long Mỹ khởi tố. Truy nã kẻ chém vợ: Ghen tuông, Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm dao lao vào xưởng may chém vợ 14 nhát tại xưởng may ở huyện Hậu Lộc. Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi tự tử bất thành. Ngày 26/8, Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Thắng. Lái ô tô tông chết người vì mâu thuẫn đất đai: Nguyễn Chí Thanh (44 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất với 4 người nên lái ô tô tông thẳng vào nhóm này. Vụ việc khiến một nạn nhân tử vong, 3 người bị thương nặng. Ngày 26/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ. Tổng Giám đốc lừa đảo, trốn nã bị bắt giữ: Ngày 26/8, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ Lê Việt Cường (SN 1982, trú quận Đống Đa) có lệnh truy nã đặc biệt. Được biết, Cường là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. Một phụ nữ bị đột quỵ tử vong trong khu cách ly: Sáng 26/8, tại khu cách ly ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bà P.T.K.T (44 tuổi, trú TP Tam Kỳ) đi vệ sinh trong thời gian lâu mà không thấy ra, một số người cùng phòng phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện bà T đột quỵ tử vong. Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay với lãi suất 200%/năm: Qua thống kê, Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xác định Mai Văn Long (27 tuổi, người địa phương) cho khoảng 80 người vay nặng lãi số tiền hơn 700 triệu đồng. Thanh niên này đã thu lợi bất chính gần 100 triệu. Ngày 26/8, Long bị Công an TP Tam Điệp tạm giữ. Bắt giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn với trị giá 17 tỷ đồng: Lợi dụng tư cách là chủ doanh nghiệp, Nguyễn Đình Quý (SN 1984, trú TP. Huế) đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho nhiều doanh nghiệp với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng. Ngày 26/8, Qúy bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tạm giam. >>>> Xem thêm video: Phát hiện con hổ nặng 250 kg nằm bất động tại nhà dân ở Hà Tĩnh. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Tĩnh.