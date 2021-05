Tin nóng 27/5: Phát hiện bộ xương khô trong xe taxi cháy trơ khung

Nợ tiền cờ bạc, đâm chủ nhà, giúp việc trọng thương: Được thuê đến sơn nhà cho một gia đình ở TP Ninh Kiều, Cần Thơ, Nguyễn Bá Minh (37 tuổi, trú TP Cần Thơ) Minh thấy người giúp việc của gia đình đeo 2 chiếc vòng vàng nên đã dùng dao đâm nạn nhân, cướp tài sản nhằm trả nợ cờ bạc. Khi bị chủ nhà phát hiện, hung thủ đâm liên tiếp vào nạn nhân để tẩu thoát. Ngày 27/5, Minh bị Công an Cần Thơ bắt tạm giam. Cháu bé 3 tuổi rơi từ trên máy cày xuống tử vong: Ngày 27/5, UBND xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cháu Y.T.L.N.K cùng cha mẹ, ông bà đi rẫy từ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar về nhà. Theo đó, cháu bé được cho ngồi trên ghế lái với cha. Khi đến khu vực đường liên xã thuộc địa bàn xã Ea Kiết thì gặp đoạn đường xấu, xe công nông xóc mạnh khiến cháu bé rơi xuống đất rồi tử vong. Đầu độc ao cá của người cùng xã: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến xô xát, Vũ Đình Hướng (SN 1977, ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đi mua thuốc diệt cá tạp về đầu độc ao cá của gia đình anh Phan Hữu Ph. (sinh năm 1998 cùng xã) khiến cho cả ao cá trị giá gần 100 triệu đồng chết nổi trắng bụng…Ngày 27/5, Công an huyện Gian Lộc đã bắt tạm giam Hướng về tội “Hủy hoại tài sản”. Phát hiện nam thanh niên chết dưới mương: Sáng 27/5, người dân hát hiện thi thể nạn nhân tại một mương nước cạn nằm trong khu dân cư thuộc phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương). Tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo dài tay, quần sọt, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Lừa cán bộ tín dụng ngân hàng, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng: Nhờ cán bộ tín dụng ngân hàng chuyển tiền để tất toán gói vay, Thân Nhật Thắng (SN 1988, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã không tất toán mà sử dụng chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn. Số tiền chiếm đoạt số tiền 2,82 tỷ đồng. Ngày 27/5, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Thân Nhật Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xử phạt 15 triệu đồng, yêu cầu đóng kênh YouTube Timmy TV: Chiều 27/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính với chủ thể thiết lập và cung cấp kênh Timmy TV. Theo đó, chủ thể này bị phạt 15 triệu đồng với hai hành vi vi phạm: Cung cấp thông tin trên môi trường mạng, gây ảnh hưởng đến sự phát hiện lành mạnh của trẻ em; Thông tin có nội dung mê tín, dị đoan và nội dung kinh dị, rùng rợn. Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1: Ngày 26/5, Bộ Y tế cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ông Tịnh do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng. Bắt nguyên Phó phòng văn hóa vì kê khống mộ 'rút ruột' ngân sách nhà nước: Nguyễn Văn Quý (SN 1978, nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng một số người kê khống 353 ngôi mộ giả từ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế) để chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Ngày 27/5, nhóm người này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Phát hiện bộ xương khô trong xe taxi cháy trơ khung: Sáng 27/5, người dân lưu thông trên đường nhựa kênh xáng AB liên xã, thuộc xã Long Điền B (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thì phát hiện một xe taxi (4 chỗ) bị cháy rụi trơ khung. Ngay vị trí ghế ngồi của tài xế mọi người còn thấy bộ xương, nghi là xương người. Công an xác định người chết là ông N.T.T (46 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) làm nghề tài xế cho hãng Taxi Mai Linh chi nhánh huyện Chợ Mới. >>> Xem thêm video: Nỗi đau của nạn nhân Hội thánh Đức Chúa Trời. Nguồn: Đài Truyền Hình Thanh Hóa.

