Tin nóng 26/5: Mời bia không uống, thanh niên bị đâm chết

Mời bia không uống, thanh niên bị đâm chết: Đêm 25/5, nhóm thanh niên trong lúc ngồi nhậu tại một quán ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã qua bàn bên mời bia nhưng không được, mâu thuẫn xảy ra khiến anh Hà Công Son (38 tuổi) bị đâm chết và anh Hà Công Thạnh (34 tuổi đều trú tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị trọng thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Vứt con trai mới sinh xuống sông vì sợ chồng nghi ngoại tình: Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) sợ chồng nghi ngoại tình do có thai ngoài ý muốn, nên đã nảy sinh ý định giết con của mình bằng cách vứt xuống sông. Hằng bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Vài giờ sau, thi thể bé trai được người dân phát hiện. Qua điều tra, công an xác định Hằng chính là thủ phạm. Ngày 26/5, Công an Kiên Giang đã đề nghị truy tố Hằng. Đốt ngân hàng, thiệt hại 5 tỷ đồng: Ngày 26/5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra vụ cháy, ông L.T.H (46 tuổi - bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi) vào buồng AMT lấy giấy trong thùng đựng rác ra đốt. Sau đó, người này để thùng rác lên máy ATM làm cháy lan. Ước tính ban đầu vụ cháy thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, gồm tiền trong 2 trụ ATM và các tài sản khác tại ngân hàng. Phát hiện xác người trong rừng tràm: Ngày 26/5,Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, người dân khi đi rừng phát hiện một thi thể trong rừng tràm ở thôn 14 (xã Đam B’ri). Qua đó xác định, thi thể có khả năng là đàn ông, chưa xác định được độ tuổi. Tại hiện trường, thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương nằm ngay cạnh gốc tràm, bên cạnh có một ba lô màu đen. Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bị khiển trách: Ngày 26/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố Quyết định kỷ luật khiển trách đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Phạm Văn Chẩn bị kỷ luật khiển trách vì cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh mắc vi phạm. Khởi tố 3 người trong vụ đi xe Ferrari lăng mạ lực lượng công an: Liên quan đến vụ tài xế “siêu xe” Ferrari lăng mạ, chống đối cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra xảy ra tối 9/5. Ngày 26/5, Công an Quận 8, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “Chống người thi hành công vụ”. 3 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Lâm Duy (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1990, ngụ quận 8). Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử bất thành: Sáng 26/5, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) nhận được tin báo từ Công an xã Tân Phú xảy ra nghi án giết người tại xã Tân Phú. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị D.T.T. (39 tuổi) và con gái là cháu N.T.T.N. (8 tuổi, cùng xã Tân Phú). Người bị thương được đưa đi cấp cứu là ông H. (39 tuổi), chồng của chị T. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây cả hai hay mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tiền bạc. Bắt 8 kẻ tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar lớn nhất TP Thái Bình: Đêm 25/5, Công an tỉnh Thái Bình huy động các lực lượng kiểm tra hành chính tại quán bar MK Club (TP Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 300 người đang lắc lư theo tiếng nhạc được mở với công suất cực lớn. Test nhanh tại chỗ, cơ quan chức năng xác định hơn 30 người dương tính với ma túy. Qua đó, Công an đã khởi tố, tạm giam 8 kẻ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar lớn này. Nam thanh niên tử vong trong tư thể treo cổ ở nhà trọ: Sáng 26/5, người dân sống quanh khu vực đường Phan Chu Trinh hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên treo lơ lửng cạnh lan can tầng 2 của nhà trọ đường Phan Chu Trinh, TP Vinh (Nghệ An). Danh tính nạn nhân là Nguyễn P.L. (SN 1983, trú tại phường Đội Cung) làm nghề buôn bán ô tô. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn với bạn gái nên người đàn ông đã suy nghĩ quẩn rồi xảy ra vụ việc. Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 12.000 viên ma túy và 3 kg ma túy đá: Tối 25/5, tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Trần Rắc (38 tuổi) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng. Công an thu giữ trên 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 3kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. >>> Xem thêm video: Xích mích trong bữa nhậu, người làm công bị chém chết. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

Mời bia không uống, thanh niên bị đâm chết: Đêm 25/5, nhóm thanh niên trong lúc ngồi nhậu tại một quán ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã qua bàn bên mời bia nhưng không được, mâu thuẫn xảy ra khiến anh Hà Công Son (38 tuổi) bị đâm chết và anh Hà Công Thạnh (34 tuổi đều trú tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị trọng thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Vứt con trai mới sinh xuống sông vì sợ chồng nghi ngoại tình: Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) sợ chồng nghi ngoại tình do có thai ngoài ý muốn, nên đã nảy sinh ý định giết con của mình bằng cách vứt xuống sông. Hằng bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Vài giờ sau, thi thể bé trai được người dân phát hiện. Qua điều tra, công an xác định Hằng chính là thủ phạm. Ngày 26/5, Công an Kiên Giang đã đề nghị truy tố Hằng. Đốt ngân hàng, thiệt hại 5 tỷ đồng: Ngày 26/5, Công an thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra vụ cháy, ông L.T.H (46 tuổi - bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi) vào buồng AMT lấy giấy trong thùng đựng rác ra đốt. Sau đó, người này để thùng rác lên máy ATM làm cháy lan. Ước tính ban đầu vụ cháy thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, gồm tiền trong 2 trụ ATM và các tài sản khác tại ngân hàng. Phát hiện xác người trong rừng tràm: Ngày 26/5,Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, người dân khi đi rừng phát hiện một thi thể trong rừng tràm ở thôn 14 (xã Đam B’ri). Qua đó xác định, thi thể có khả năng là đàn ông, chưa xác định được độ tuổi. Tại hiện trường, thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương nằm ngay cạnh gốc tràm, bên cạnh có một ba lô màu đen. Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bị khiển trách: Ngày 26/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố Quyết định kỷ luật khiển trách đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Đại tá Phạm Văn Chẩn bị kỷ luật khiển trách vì cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh mắc vi phạm. Khởi tố 3 người trong vụ đi xe Ferrari lăng mạ lực lượng công an: Liên quan đến vụ tài xế “siêu xe” Ferrari lăng mạ, chống đối cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra xảy ra tối 9/5. Ngày 26/5, Công an Quận 8, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “Chống người thi hành công vụ”. 3 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Lâm Duy (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1990, ngụ quận 8). Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử bất thành: Sáng 26/5, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) nhận được tin báo từ Công an xã Tân Phú xảy ra nghi án giết người tại xã Tân Phú. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị D.T.T. (39 tuổi) và con gái là cháu N.T.T.N. (8 tuổi, cùng xã Tân Phú). Người bị thương được đưa đi cấp cứu là ông H. (39 tuổi), chồng của chị T. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây cả hai hay mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tiền bạc. Bắt 8 kẻ tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar lớn nhất TP Thái Bình: Đêm 25/5, Công an tỉnh Thái Bình huy động các lực lượng kiểm tra hành chính tại quán bar MK Club (TP Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 300 người đang lắc lư theo tiếng nhạc được mở với công suất cực lớn. Test nhanh tại chỗ, cơ quan chức năng xác định hơn 30 người dương tính với ma túy. Qua đó, Công an đã khởi tố, tạm giam 8 kẻ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar lớn này. Nam thanh niên tử vong trong tư thể treo cổ ở nhà trọ: Sáng 26/5, người dân sống quanh khu vực đường Phan Chu Trinh hốt hoảng phát hiện một nam thanh niên treo lơ lửng cạnh lan can tầng 2 của nhà trọ đường Phan Chu Trinh, TP Vinh (Nghệ An). Danh tính nạn nhân là Nguyễn P.L. (SN 1983, trú tại phường Đội Cung) làm nghề buôn bán ô tô. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn với bạn gái nên người đàn ông đã suy nghĩ quẩn rồi xảy ra vụ việc. Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 12.000 viên ma túy và 3 kg ma túy đá: Tối 25/5, tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Trần Rắc (38 tuổi) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng. Công an thu giữ trên 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 3kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. >>> Xem thêm video: Xích mích trong bữa nhậu, người làm công bị chém chết. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.