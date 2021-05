Tin nóng 25/5: Con chém chết bố vì tưởng trộm gà

Con chém chết bố vì tưởng trộm gà: Phạm Thanh Sang (28 tuổi, ngụ Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) sau khi sử dụng ma túy, Sang bị ảo giác, nghĩ cha ruột là ông P.V.L. (57 tuổi) trộm gà nên đã ra tay sát hại rồi chôn thi thể trong khuôn viên nhà. Ngày 12/5, Công an mời Sang đến làm việc vì nghi liên quan đến các vụ trộm cắp trên địa bàn. Làm việc với Công an, Sang khai nhận đã sát hại cha ruột. Ngày 25/5, Sang bị Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam. Chém đồng nghiệp gục trên bàn ăn: Nguyễn Văn Thuyết (SN 1979, ở Nam Định) bức xúc vì bị anh Phạm Văn Tân (SN 1991, ở Ứng Hòa, Hà Nội) đuổi vì nhiều lần nhắc nghỉ việc. Thuyết đã dùng dao chém anh Tân, khiến nạn nhân gục xuống bàn ăn... Được mọi người khuyên can, Thuyết mới chịu dừng tay. Anh Tân bị tổn hại 24% sức khỏe. Ngày 25/5, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Thuyết về tội giết người. Ngăn người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu tự tử: Sáng 25/5, do mâu thuẫn gia đình, chị V.T.H (SN 1996, ở xã An Đông, TP Hải Phòng) ôm con nhỏ hơn 5 tháng tuổi lên giữa cầu có ý định nhảy xuống sông tự tử, rất may lực lượng CSGT Hải Phòng cùng người dân kịp thời ngăn chặn đưa 2 mẹ con chị H. về Công an xã An Đồng làm rõ sự việc. Phát hiện thi thể nữ cựu giáo viên trên kênh: Sáng 25/5, người dân địa phương phát hiện thi thể một phụ nữ trên kênh Thanh Hà phường Thanh Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Nguyên nhân ban đầu, bà Văn Thị X. (57 tuổi), giáo viên về hưu đi tập thể dục lúc sáng sớm thì không may bị ngã xuống kênh. Tuy nhiên, do thời điểm này vắng người, không ai phát hiện kịp thời để cứu bà X., dẫn đến nạn nhân bị đuối nước, tử vong. Người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ: Ngày 23/5, P.Đ.V. (34 tuổi) cùng 2 người đàn ông tên N.T.T. và N.V.Q. (cùng 36 tuổi, tất cả đều trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đến thuê phòng tại nhà nghỉ Nhật Anh. Đến trưa hôm sau, V. được phát hiện tử vong trong tư thế nằm ngủ. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trước khi thuê nhà nghỉ, ba người nói trên có sử dụng ma túy ở một bãi gửi xe gần hiện trường. Qua đó, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do sốc ma túy. Bí thư và chủ tịch xã bị đình chỉ công tác: Ngày 25/5, Huyện ủy huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã tạm đình chỉ công tác ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành) và ông Đặng Thái Dũng, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức, từ ngày 25 đến hết ngày 31/5. Lý do cả hai ông Thắng và Dũng bị tạm đình chỉ là để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Nguyệt Đức. 2 trẻ mầm non đuối nước tại ao của gia đình: Sáng 25/5, hai cháu L. V. A. (SN 2016) và L. H. H. (SN 2018) là anh em trong một gia đình, cùng trú tại huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) theo bố và bà đi gặt lúa. Đến trưa cùng ngày, bố và bà nhắc 2 em về nhà trước. Đến khoảng thời gian trên xong việc, bố và bà 2 em về đến nhà thì phát hiện sự việc đau lòng trên. Phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng: Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang có kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép hoá đơn” với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng trên địa bàn. Các đối tượng đã thành lập 19 công ty “ma” để xuất bán trái phép hoá đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn trên 1.000 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Mâu thuẫn, một nam sinh chém người tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

