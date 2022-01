Tin nóng 26/1: Qua gây sự, bị trưởng khối phố đánh chết

Qua gây sự, bị trưởng khối phố đánh chết: Có hơi men trong người, ông Trần Văn Thường (50 tuổi; ngụ khu phố 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) qua nhà hàng xóm là ông ông Phan Thiệt (66 tuổi, trưởng khối phố) gây sự dẫn đến xô xát và tử vong sau đó. Ngày 26/1, Công an huyện Thăng Bình cho biết đang điều tra, làm rõ. Không có căn cứ xác định ông Võ Hoàng Yên lừa đảo: Ngày 26/1,Công An TP HCM đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tố cáo "ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM". Dựng cây nêu, 3 người bị điện cao thế giật cháy sém người: Ngày 26/1, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, anh H.V.N. (SN 1993) và anh H.V.L. (SN 1996) sang nhà giúp bà C.T.V. (SN 1972, đều trú huyện Tân Kỳ) không may đã bị điện cao thế giật khiến cả 3 nạn nhân bị cháy sém ở ngực, lưng, tay, chân, bỏng độ I,II,III. Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn: Ngày 26/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi ở Hải Phòng) và Lê Văn (24 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Rủ nhau đi tắm thác, hai học sinh đuối nước tử vong: Ngày 26/1, UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, trưa 25/1, sáu học sinh lớp 6 rủ nhau đi chơi tại khu vực thác 11 tầng Suối Cát. Trong lúc tắm thác, 3 học sinh bị nước nhấn chìm, 1 em may mắn thoát nạn 2 em còn lại bị đuối nước tử vong. Bị bắt khẩn cấp vì rủ bạn gái 12 tuổi làm chuyện người lớn: N.T.H. (SN 2004, ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã tán tỉnh, rủ bạn gái N.T.T.N (SN 2009, 12 tuổi) đến nhà làm chuyện người lớn nhiều lần, sau đó bị mẹ của N. phát hiện trình báo Công an. Ngày 26/1, Công an huyện Sông Lô cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam H. Tạm giam nhóm bảo kê quán massage, gội đầu: Ngày 26/1, Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Khoa (31 tuổi), Trần Thanh Sung (32 tuổi) và Trịnh Phước Thọ (37 tuổi, cùng ở huyện Phong Điền). Các bị can liên quan đến việc thu tiền bảo kê tại các hộ kinh doanh (quán cà phê, quán gội đầu, quán nhậu…) trên địa bàn xã Nhơn Ái. 2 xe máy đâm trực diện, 1 người đàn ông tử vong: Tối 25/1, ngày 25/1, ông L.V.C. (SN 1959, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy khi đến xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ xảy ra va chạm với xe máy do chị P.T.N (SN 1993) điều khiển, chở theo N.U (SN 2001, ở Nghệ An) đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến ông L.V.C. tử vong tại chỗ, còn chị P.T.N và cháu N.U đã được đưa đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Đánh chết người vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Qua gây sự, bị trưởng khối phố đánh chết: Có hơi men trong người, ông Trần Văn Thường (50 tuổi; ngụ khu phố 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) qua nhà hàng xóm là ông ông Phan Thiệt (66 tuổi, trưởng khối phố) gây sự dẫn đến xô xát và tử vong sau đó. Ngày 26/1, Công an huyện Thăng Bình cho biết đang điều tra, làm rõ. Không có căn cứ xác định ông Võ Hoàng Yên lừa đảo: Ngày 26/1,Công An TP HCM đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tố cáo "ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM". Dựng cây nêu, 3 người bị điện cao thế giật cháy sém người: Ngày 26/1, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, anh H.V.N. (SN 1993) và anh H.V.L. (SN 1996) sang nhà giúp bà C.T.V. (SN 1972, đều trú huyện Tân Kỳ) không may đã bị điện cao thế giật khiến cả 3 nạn nhân bị cháy sém ở ngực, lưng, tay, chân, bỏng độ I,II,III. Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn: Ngày 26/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi ở Hải Phòng) và Lê Văn (24 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Rủ nhau đi tắm thác, hai học sinh đuối nước tử vong: Ngày 26/1, UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, trưa 25/1, sáu học sinh lớp 6 rủ nhau đi chơi tại khu vực thác 11 tầng Suối Cát. Trong lúc tắm thác, 3 học sinh bị nước nhấn chìm, 1 em may mắn thoát nạn 2 em còn lại bị đuối nước tử vong. Bị bắt khẩn cấp vì rủ bạn gái 12 tuổi làm chuyện người lớn: N.T.H. (SN 2004, ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã tán tỉnh, rủ bạn gái N.T.T.N (SN 2009, 12 tuổi) đến nhà làm chuyện người lớn nhiều lần, sau đó bị mẹ của N. phát hiện trình báo Công an. Ngày 26/1, Công an huyện Sông Lô cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam H. Tạm giam nhóm bảo kê quán massage, gội đầu: Ngày 26/1, Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Khoa (31 tuổi), Trần Thanh Sung (32 tuổi) và Trịnh Phước Thọ (37 tuổi, cùng ở huyện Phong Điền). Các bị can liên quan đến việc thu tiền bảo kê tại các hộ kinh doanh (quán cà phê, quán gội đầu, quán nhậu…) trên địa bàn xã Nhơn Ái. 2 xe máy đâm trực diện, 1 người đàn ông tử vong: Tối 25/1, ngày 25/1, ông L.V.C. (SN 1959, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy khi đến xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ xảy ra va chạm với xe máy do chị P.T.N (SN 1993) điều khiển, chở theo N.U (SN 2001, ở Nghệ An) đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến ông L.V.C. tử vong tại chỗ, còn chị P.T.N và cháu N.U đã được đưa đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Đánh chết người vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.