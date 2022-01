Tin nóng 25/1: Đập thủng xe của thượng tá công an vì đèn chói mắt

Đập thủng xe của thượng tá công an vì đèn làm chói mắt: Do đèn ô tô của Thượng tá D. đang giữ chức vụ trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang chiếu sáng làm chói mắt nên Mai Hoàng Hưng (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) tức giận đập phá xe. Ngày 25/1, Công an TP Mỹ Tho cho biết đang tạm giữ Hưng để điều tra. Mâu thuẫn về đất đai, em chém chết anh ruột: Do mâu thuẫn liên quan đến chuyện đất đai, Bnướch Cao (SN 1988, trú huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) dùng rựa đuổi chém nhiều nhát anh trai là Bnướch PLơi (SN 1979, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Bnướch Cao để điều tra, làm rõ. Bị "tóm" sau 6 năm ôm hơn 1,1 tỷ đồng bỏ trốn: Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau 6 năm lẩn trốn, Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1974, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lừa và chiếm đoạt của 6 người dân ở tỉnh này với tổng số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng vừa bị lực lượng Công an bắt giữ. Bắt tạm giam Chủ tịch và nhiều cán bộ phường Tam Phước ở Đồng Nai: Ngày 25/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Tam Phước, TP Biên Hòa cùng 2 thuộc cấp là Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy (công chức địa chính phường Tam Phước). Đồng thời, Công an cũng bắt giữ ông Nguyễn Văn Đức - Cựu Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước liên quan tới sai phạm ở dự án Khu dân cư Phước Thái. Lừa người thân, bạn bè góp vốn mua đất, kiều nữ chiếm đoạt hơn 16 tỷ: Bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất sinh lời ở tỉnh Quảng Bình, từ đầu năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Lành (SN 1997, trú tại huyện Quảng Ninh) đã lừa đảo, chiếm đoạt của người thân, bạn bè... hơn 16 tỷ đồng. Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lành. Cựu trưởng phòng tài nguyên - môi trường huyện bị khởi tố: Ông Hà Duyên Lục - Cựu Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Định, Thanh Hóa đã ký tờ trình tham mưu cho ông Lưu Vũ Lâm - Cựu Chủ tịch huyện Yên Định phê duyệt mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng sai quy định, gây thất thoát hơn 8,8 tỷ đồng. Ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can ông Lục để điều tra, làm rõ. Nghi án con trai bắn cha rồi tự sát cùng người tình: Đỗ Đức Anh (42 tuổi, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai) bắn trọng thương cha là ông Đỗ Văn Được (77 tuổi, trú cùng địa phương) rồi bỏ trốn. Ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nghi can được phát hiện tử vong cùng người tình là bà HTH (53 tuổi, trú cùng địa phương) sau tiếng nổ lớn. Thấy chủ vườn bán quất giá cao, vác dao chặt hàng chục cây cho "bõ tức": Thấy anh V.Đ.H. (SN 1982, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) bán quất trưng Tết với giá cao, Trương Văn Oanh (SN 1991, trú cùng huyện Yên Thành) đã lén vác dao ra chặt phá 28 cây quất của anh H. với giá trị hơn 70 triệu đồng. Ngày 25/1, Công an huyện Yên Thành cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Oanh. >>> Xem thêm video: Đập phá xe đỗ trước cửa nhà - Đúng hay sai? Nguồn: VTV 24.

