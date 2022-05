Tin nóng 25/5: Mâu thuẫn về tiền thuê nhà, khách đâm chết chủ căn hộ

Mâu thuẫn về tiền thuê nhà, khách đâm chết chủ căn hộ: Do mâu thuẫn về tiền thuê căn hộ trong một chung cư ở quận Bình Thạnh, TP HCM nên Th. (22 tuổi, ngụ quận 5) xảy ra xô xát với chủ căn hộ là anh H. (34 tuổi, trú quận 1) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 25/5, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Đổ thuốc sâu xuống giếng để giết vợ cũ: Do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc và chuyện vợ cũ là bà M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Chu Sỹ Duy (45 tuổi, ngụ xã Ea Tân, Krông Năng, Đắk Lắk) nhẫn tâm đổ 2 chai thuốc sâu xuống giếng nước mà hằng ngày vợ cũ và 2 con dùng sinh hoạt. Ngày 25/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam Duy để điều tra, làm rõ. Truy tìm đối tượng Nam 'con': Ngày 25/5, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Đào Xuân Nam (biệt danh “Nam con”; SN 1982; trú tại xã Bát Trang, An Lão, TP Hải Phòng). Nam là bị can đã bị khởi tố trong vụ án Giết người, cố ý gây thương tích đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị bắt buộc chữa bệnh. Thuê hàng chục tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền tỷ: Lê Thị Hường (27 tuổi, trú thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã sử dụng hơn 50 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch hàng chục tỷ đồng. ố tài khoản trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người cùng ở Thanh Hóa. Ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can đối với Hường. Đâm chết tình địch vì mâu thuẫn tình tay ba: Mâu thuẫn khi gặp nhau giải quyết tình tay ba, Lê Tấn Lộc (SN 1999, ngụ quận 7, TP HCM) dùng hung khí đâm tình địch là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, ngụ TP Thủ Đức) tử vong. Ngày 25/5, Công an quận 4 cho biết đang tạm giữ Lộc để điều tra, làm rõ. Thiếu tiền trả nợ, giả vờ mua xe để cướp giật tài sản: Do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên Nguyễn Minh Vương (SN 1997; ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã vào tiệm cầm đồ ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vờ hỏi mua xe và xem thử xe. Sau đó, lợi dụng việc sơ hở của chủ tiệm cầm đồ Vương nổ máy chạy đi. Ngày 25/5, Công an huyện Chợ Mới cho biết đang điều tra, làm rõ. Khởi tố, bắt giam Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long: Ngày 25/5,Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Hùng (59 tuổi, Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long). Ông Hùng bị khởi tố, bắt giam để điều tra với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến 6 gói thầu của Công ty CP công nghệ Việt Á. Xe máy va chạm xe ben chở đá, người đàn ông tử vong: Trưa 25/5, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với xe ben lưu thông cùng chiều từ phía sau. Cú va chạm mạnh đã khiến người và phương tiện biến dạng tại hiện trường, nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

