Tin nóng 26/2: Nguyên nhân nam thanh niên giả chết để trốn bạn gái

Nguyên nhân nam thanh niên giả chết để trốn bạn gái: Sau khi chiếm đoạt tiền và xe máy của bạn gái, Dương Văn Hiền (36 tuổi, trú huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) giả giọng người khác nói với nạn nhân rằng anh ta đã chết do dịch bệnh COVID-19. Ngày 26/2, Công an huyện Bình Xuyên cho biết đang tạm giữ Hiền để điều tra, làm rõ. Lật cano ở Hội An, ít nhất 9 người tử vong: Lúc 12h30 ngày 26/2 trên vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam đã xảy ra vụ lật cano. Trong số 39 người trên cano bị rơi xuống biển lực lượng chức năng đã tìm được 9 thi thể, cứu được 24 người và còn 6 người mất tích. Dùng gạch đập vào đầu tài xế để cướp xe máy: Sau khi yêu cầu dừng xe, Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã nhảy xuống, chạy vào vỉa hè lấy gạch ra đập vào vùng gáy, đầu và tai tài xế rồi cướp đi xe máy xảy ra tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 26/2, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Sơn để điều tra, làm rõ. Một thanh niên bị đánh tử vong bằng côn nhị khúc: Khi đang ngồi uống trà sữa cùng bạn tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận, L.V.T (SN 2005, ngụ xã Gia Huynh) đã bị N.T.H (SN 1995, là người địa phương) đến gây sự rồi dùng côn nhị khúc đánh vào đầu dẫn đến thiệt mạng. Ngày 26/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ H. để điều tra, làm rõ. Khởi tố Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại Ninh Bình: Ngày 26/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Duy Tuấn, SN 1978, là Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) đóng tại Ninh Bình. Lý do khởi tố là các đối tượng nêu trên lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phát hiện quả đạn cối ở khu đô thị: Ngày 26/2, UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương vừa đề nghị Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang khẩn trương kiểm tra, xử lý quả đạn cối được phát hiện ở khu đô thị Mỹ Thượng. Theo chủ tịch xã này, có thể trong quá trình thi công công trình, đơn vị nào đó đã phát hiện quả đạn rồi mang đến vứt ở khu đô thị. Xe container mất lái lao xuống hồ Sài Đồng: Sáng 26/2, xe ô tô đầu kéo container do anh N.V.K. (39 tuổi, ở Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển lưu thông trên QL5 hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi tới khu vực hồ Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội), chiếc xe bị mất lái, lao thẳng xuống hồ. Bắt khẩn cấp thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi: Trong 2 ngày, Giàng A Sú (21 tuổi, ở xã Tả Van, thị xã Sa Pa, Lào Cai) nhiều lần quan hệ tình dục với T.T.C. (15 tuổi, trú cùng địa phương). Ngày 26/2, Công an thị xã Sa Pa cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Sú để phục vụ công tác điều tra. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

