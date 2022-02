Tin nóng 25/2: Đi chơi Valentine cô gái bị hiếp dâm, cướp

Rủ bạn gái mới quen đi chơi Valentine rồi hiếp dâm, cướp tài sản: Quen qua mạng, sau đó một cô gái 21 tuổi ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang được Thái Hồng Dương (20 tuổi, ngụ cùng huyện) dẫn đi chơi, khi đi đến đoạn đường vắng tại huyện Hòn Đất đối tượng đã hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân. Ngày 25/2, Công an huyện Hòn Đất đã khởi tố, bắt tạm giam Dương. Một phụ nữ tử vong bất thường trong căn nhà khóa cửa: Người dân sống gần căn nhà trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP HCM) lâu ngày không thấy bà N.T.H (SN 1964) ra khỏi nhà nên nghi ngờ. Họ trình báo công an và khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện bà H. đã tử vong bên trong, thi thể đang phân hủy. Ngày 25/2, Công an quận 3 cho biết đang điều tra, làm rõ. Người phụ nữ tử vong ở nhà riêng: Sáng 25/2, tại căn nhà ở đường Thành Công, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy sang thì phát hiện thấy bà P.T.C. (49 tuổi) tử vong trên giường. Ông Đ.V.A. (53 tuổi, chồng bà C.) đang đứng ở phòng khách, chuẩn bị dùng dây điện để tự sát nhưng không thành. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở trường cấp 3: Sáng 25/2, bảo vệ trường THPT Chu Văn Thịnh thuộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại khuôn viên của trường. Khi được phát hiện, bé đã tử vong và không mặc tã, bỉm... Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cháy lớn tại công trình đang tháo dỡ ở trung tâm TP HCM: Chiều 25/2, tại tòa nhà số 35 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 3 của tòa nhà, sau đó bùng cháy dữ dội. Sau khoảng 30 phút phun nước chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Theo cơ quan chức năng, tòa nhà trên là công trình bỏ không, đang phá dỡ, không có người bên trong nên không có thương vong về người. Giả danh công an chiếm đoạt tài sản của người dân: Để có tiền tiêu xài cá nhân, Vi Văn Dằn (SN 1995, trú huyện Vân Hồ, Sơn La) đã giả danh Công an, thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng của một công dân tại huyện Mường Lát, Thanh Hoá. Ngày 25/2, Công an huyện Mường Lát cho biết đang tạm giữ Dằn để điều tra, làm rõ. Kỷ luật trạm trưởng y tế gọi bệnh nhân COVID-19 là "con điên": Ngày 25/2, Hội đồng kỷ luật Trung tâm Y tế TP Hải Dương quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Duy Hợp - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Xuyên vì gọi bệnh nhân mắc COVID-19 là "con điên". Ông Hợp cũng gửi lời xin lỗi mọi người vì có những phát ngôn không chuẩn mực và chấp nhận hình thức kỷ luật nêu trên. Xe đầu kéo chở ôtô cháy ngùn ngụt trên cao tốc: Sáng 25/2, anh Đào Đức Thoại (44 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) lái xe đầu kéo, kéo theo rơmooc chạy trên cao tốc khi đến địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trên rơmooc xe chở 1 ô tô Mercedes và 2 ô tô VinFast, 3 máy gặt đập liên hợp. Hậu quả, rơmooc xe đầu kéo và 3 ô tô, 3 máy gặt đập liên hợp bị cháy rụi hoàn toàn. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Đồng Tháp.

