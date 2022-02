Tin nóng 24/2: Sức khỏe bé gái bị găm 9 đinh vào đầu giờ ra sao?

Sức khỏe bé gái bị găm 9 đinh vào đầu giờ ra sao?: Ngày 24/2, người thân của bé gái Đ.N.A (4 tuổi, trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú cùng huyện) bạo hành, găm 9 chiếc đinh vào đầu cho biết, nạn nhân vẫn chưa được phẫu thuật và trong tình trạng hôn mê đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Nam thanh niên dùng kìm đánh hàng xóm tử vong: Xảy ra cãi vã liên quan tới việc buộc dây thép để căng bạt, Phan Văn Phú (SN 1995, trú huyện Hà Trung, Thanh Hoá) đã dùng kìm đánh hàng xóm là ông M.X.B (SN 1977) tử vong. Ngày 24/2, Công an huyện Hà Trung cho biết đang tạm giữ Phú để điều tra, làm rõ. Bắt người đàn ông nhận hơn 800 triệu đồng chạy án: Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bửu Thọ (trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, Thọ đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng để giúp một bị can được hưởng án treo nhưng không thành. Nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An mất tích sau khi bỏ nhà đi: Ngày 24/2, Công an xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích đối với Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005, trú xã Bảo Thành). Nữ sinh này cao khoảng 1m55, tóc đen, dài ngang vai, khi đi mặc áo khoác màu đen sọc trắng, quần bò màu đen, không mang theo tư trang và giấy tờ cá nhân. Xông vào quán massage đánh nhân viên rồi đập phá tài sản: Sau khi say ra mâu thuẫn với chủ tiệm massage tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Nguyễn Văn Nhật (SN 1993, quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) quay về cầm theo tuýp sắt rồi quay trở lại đuổi đánh chủ tiệm rồi đập phá, hủy hoại nhiều tài sản bên trong tiệm. Ngày 24/2, Công an quận Liên Chiểu cho biết đang tạm giữ Nhật để điều tra, làm rõ. Bắt khẩn cấp đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn: Sau khi gây tai nạn làm 1 người chết ở huyện Mê Linh, Hà Nội, do sợ phải chịu trách nhiệm, Phạm Tâm Long (trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hậu quả mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Ngày 24/2, Công an huyện Mê Linh cho biết đang tạm giữ Long để điều tra, làm rõ. Xe ba gác bị thiêu rụi trên đường ở TP HCM: Khoảng 11h ngày 24/2, người đàn ông khoảng 45 tuổi lái xe ba gác chở nệm khi đến khu vực phường An Lạc (quận Bình Tân) xe ba gác bất ngờ bị bốc cháy ngùn ngụt. Mặc dù đã được người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy nhưng vụ hỏa hoạn khiến xe ba gác bị thiêu rụi. Nệm trên phương tiện này cũng bị cháy hư hỏng. Dùng dao đâm bảo vệ, khống chế Giám đốc: Đến tìm người nhà nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) có biểu hiện bất thường về lời nói, hành vi đã dùng dao đâm bảo vệ trọng thương, sau đó chốt cửa khống chế Giám đốc Bệnh viện. Ngày 24/2, Công an quận Long Biên cho biết đang tạm giữ Hồng để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

