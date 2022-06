Tin nóng 1/6: Nữ trưởng khoa Dược tử vong bất thường tại nhà riêng

Nữ trưởng khoa Dược tử vong bất thường tại nhà riêng: Ngày 1/6, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan chức năng tỉnh này đang phối hợp với gia đình làm rõ việc bà N.T.T.O. (52 tuổi) - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp, nghi tự tử tại nhà riêng, thuộc phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước: Ngày 1/6, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một nam giới, khoảng từ 25-30 tuổi, mặc áo màu đen, quần màu sẫm. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt dưới rãnh thoát nước ở thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn cạnh KCN Lương Sơn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Triệu Quân Sự bị bắt: Chiều 1/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá sau hơn 12 giờ đồng hồ truy bắt. Phạm nhận sẽ được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Cháu đốt nhà chú ruột rồi tự vẫn ở Hà Giang: Ngày 1/6, UBND xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, sáng 31/5, Bàn Văn Quý (SN 1990, trú huyện Bắc Quang) đã dùng dao sát hại chú ruột của mình là ông Bàn Văn Thắng (SN 1973, trú cùng huyện) sau đó đốt cháy sàn 2 gian, 2 trái của gia đình ông. Gây án xong, Quý tự vẫn tại chỗ. Vụ hỏa hoạn ước tính gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển: Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) kiện ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP HCM), ngày 1/6, Tòa án Nhân dân TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) quyết định đình chỉ vụ việc. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng: Ngày 1/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá lớn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 13 chiếc điện thoại di động; 3 bộ máy tính; phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.... cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Nghỉ hè đi tắm biển, nam sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong: Ngày 1/6, UBND xã Trực Hùng (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, chiều tối 31/5, cháu Phạm Hoàng Đ. (SN 2008, trú tại xã Trực Hùng) cùng gia đình đi du lịch tắm biển Hải Hậu (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Trong lúc tắm cháu Đ. đã bơi ra khỏi khu vực biển báo, cộng thêm thời điểm triều cường, nước dâng cao, sóng lớn dẫn đến gặp nạn. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: 2 cha con bị tử vong vì chó dại cắn. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Nữ trưởng khoa Dược tử vong bất thường tại nhà riêng: Ngày 1/6, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan chức năng tỉnh này đang phối hợp với gia đình làm rõ việc bà N.T.T.O. (52 tuổi) - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp, nghi tự tử tại nhà riêng, thuộc phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước: Ngày 1/6, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một nam giới, khoảng từ 25-30 tuổi, mặc áo màu đen, quần màu sẫm. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt dưới rãnh thoát nước ở thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn cạnh KCN Lương Sơn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Triệu Quân Sự bị bắt: Chiều 1/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá sau hơn 12 giờ đồng hồ truy bắt. Phạm nhận sẽ được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Cháu đốt nhà chú ruột rồi tự vẫn ở Hà Giang: Ngày 1/6, UBND xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, sáng 31/5, Bàn Văn Quý (SN 1990, trú huyện Bắc Quang) đã dùng dao sát hại chú ruột của mình là ông Bàn Văn Thắng (SN 1973, trú cùng huyện) sau đó đốt cháy sàn 2 gian, 2 trái của gia đình ông. Gây án xong, Quý tự vẫn tại chỗ. Vụ hỏa hoạn ước tính gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển: Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) kiện ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP HCM), ngày 1/6, Tòa án Nhân dân TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) quyết định đình chỉ vụ việc. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng: Ngày 1/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá lớn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 13 chiếc điện thoại di động; 3 bộ máy tính; phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.... cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Nghỉ hè đi tắm biển, nam sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong: Ngày 1/6, UBND xã Trực Hùng (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, chiều tối 31/5, cháu Phạm Hoàng Đ. (SN 2008, trú tại xã Trực Hùng) cùng gia đình đi du lịch tắm biển Hải Hậu (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Trong lúc tắm cháu Đ. đã bơi ra khỏi khu vực biển báo, cộng thêm thời điểm triều cường, nước dâng cao, sóng lớn dẫn đến gặp nạn. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: 2 cha con bị tử vong vì chó dại cắn. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).