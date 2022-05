Tin nóng 31/5: Tìm thấy thi thể nữ sinh năm cuối Đại học Hà Nội mất tích

Tìm thấy thi thể nữ sinh năm cuối Đại học Hà Nội mất tích: Chiều 31/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nữ sinh Nguyễn Thu H. (SN 2000, sinh viên năm cuối Đại học Hà Nội) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Thi thể cô gái được phát hiện tại một nhà trọ ở phường Dịch Vọng. Bước đầu xác định nạn nhân uống thuốc tự tử. Dùng rựa chém vợ gục giữa đường phố: Lương Quang Hoàng (49 tuổi, ngụ Phú Hòa, Phú Yên) đi xe máy đến khống chế vợ là bà Nguyễn Thị Hường (50 tuổi) đang bán vé số ở ngã ba Trần Hưng Đạo – Trần Cao Vân thuộc phường 4. Hoàng dùng rựa chém nhiều nhát làm bà Hường gục tại chỗ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 31/5, Công an TP Tuy Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đôi vợ chồng giở trò chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng: Quá trình làm ăn kinh doanh, Nguyễn Thị Hương (SN 1976) và chồng là Nguyễn Đức Đoàn (SN 1973, cùng trú Trấn Yên, Yên Bái) đã lợi dụng tín nhiệm của khác hàng để chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ngày 31/5, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã đề nghị truy tố đối với đôi vợ chồng này. Đạp người câu cá xuống hồ để cướp chiếc iPhone: Phát hiện người đàn ông câu cá một mình trong đêm tại TP Ninh Bình, D.N.T (SN 2006), Q.V.Đ. (SN 2008), N.Đ.T. (SN 2007), N.H.Đ. (SN 2007), Đ.N.T.M. (SN 2007, cùng ở TP Ninh Bình) đạp nạn nhân xuống hồ, cướp điện thoại iPhone XS Max rồi mang đi bán. Ngày 31/5, Công an TP Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng này. Án mạng khi xem người khác đánh bài: Lê Hoàng Dũng (33 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) đến quán cà phê thấy một nhóm đang đánh bài, Dũng lại xem thì cãi vã. Bực tức, Dũng về nhà trọ về lấy một con dao bấm quay lại quán cà phê đâm anh Nguyễn Huỳnh Anh Hảo tử vong. Ngày 31/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Dũng để điều tra, làm rõ. Xe khách chở 28 người mất lái, tông sập tường nhà dân: Sáng 31/5 tại xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xe khách biển số 17F chở 28 người (bao gồm cả tài xế) bị mất lái, tông trực diện vào nhà dân ven đường. Vụ việc không gây thương vong, nhưng căn nhà cấp 4 ven đường bị chiếc xe húc đổ sập một mảng tường. Nhiều mảng kính ô tô bị vỡ vụn. Đang nhậu thì cãi nhau, nam thanh niên bị đâm tử vong: Dương Hoàng Vũ (SN 1984, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang nhậu tại nhà. Lúc này anh Nguyễn Minh Hữu (SN 1991, ở cùng địa phương) đến tham gia, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Bực tức Vũ dùng kéo đâm chết nạn nhân. Ngày 31/5, Công an huyện Long Hồ cho biết đang điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

