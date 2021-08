Tin nóng 25/8: Chiêu thức 2 “nữ quái” lừa gần 90 tỷ đồng

Chiêu thức 2 “nữ quái” lừa gần 90 tỷ đồng: Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi) và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, đều ở Hà Nội) lên kế hoạch lừa bán nhà dự án với hình thức nhận tiền đặt cọc mua, bán các suất bất động sản ngoại giao tại dự án của Vingroup. Với thủ đoạn này, Mai và Thúy đã lừa nhiều người với số tiền gần 90 tỷ đồng. Ngày 25/8, Mai, Thúy bị CA TP Hà Nội bắt tạm giam. Dùng điện bẫy chuột, làm chết bà hàng xóm: Thấy chuột vào cắn phá lúa, Trần Văn Cần (56 tuổi, trú huyện Ân Thi, Hưng Yên) dùng dây điện đấu nối từ nhà ra ruộng lúa và nối với dây thép cắm quanh ruộng để diệt chuột. Trong quá trình đi làm ruộng, bà Trần Thị V. (72 tuổi, trú cùng thôn) bị điện giật chết. Ngày 25/8, ông Cần bị CA tỉnh Hưng Yên khởi tố. Phát hiện thi thể bệnh nhân nam chết cháy trên bờ biển: Sáng 25/8, người dân phát hiện ông Đ.V.B (SN 1955; ngụ tỉnh Đắk Lắk) tại bãi biển Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Khánh Hòa). Qua xác minh, Công an xác định, ông B. đang được điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, TP Quy Nhơn. Ném đá vào cảnh sát rồi cố thủ trong nhà: Sau khi sử dụng ma túy đá, Châu Ngọc Sang (27 tuổi, ở xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành, Quảng Nam) đập phá ô tô của người dân, nhặt đá ném về phía Công an rồi cố thủ trong nhà. Ngày 25/8, Công an huyện Núi Thành cho biết, đang tạm giữ Sang để điều tra. Trộm điện thoại của 2 bạn cùng phòng trọ: Lợi dụng sơ hở của mọi người, Phạm Văn Hiếu (SN 1998, ở Nam Định) đã lấy trộm chiếc điện thoại của anh T. và anh Th. ở cùng phòng trọ với Hiếu tại quận Cầu Giấy, Hà Nội rồi bỏ đi. Hiếu đem bán 2 chiếc điện thoại được gần 20 triệu đồng. Ngày 25/8, Hiếu bị Công an quận Cầu Giấy tạm giữ. Gần 50 người hỗn chiến bằng súng, mã tấu: Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Chí Thanh (15 tuổi, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) dẫn theo 33 người, cầm vũ khí đi tìm nhóm của Nguyễn Đức Thạch (16 tuổi, ở huyện Tam Dương). Chạm mặt nhau tại khu vực TP Vĩnh Yên, 2 nhóm xông vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Ngày 25/8, Công an TP Vĩnh Yên bắt khẩn cấp 3 nghi phạm để điều tra. Truy bắt bị can mang lệnh truy nã nguy hiểm: Bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lò Văn Thương (48 tuổi, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) lợi dụng lúc được tại ngoại để bỏ trốn. Thương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã truy nã toàn quốc. Ngày 25/8, Công an bắt được Thương khi đang trốn ở Điện Biên. Nộp 60 triệu đồng cho bữa nhậu tại nhà trọ: Mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng 4 thanh niên ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vẫn tụ tập ăn nhậu lúc rạng sáng. Ngày 25/8, Công an thị xã Thái Hòa đã xử phạt 4 người này với tổng số tiền là 60 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo.Nguồn: VTV 24.

