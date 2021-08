Tin nóng 23/8: Nghi án góa phụ sát hại người yêu bên bờ suối

Nghi án góa phụ sát hại người yêu bên bờ suối: Ông H.V.H. (SN 1958, trú A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và bà S. (SN 1970, cùng địa phương) ra bờ suối để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn nên bà S. sát hại ông H. Ngày 23/8, bà S. bị Công an huyện A Lưới tạm giữ. Được biết, vợ, chồng bà S. và ông H. đều đã mất, 2 ông bà nghi có quan hệ tình cảm. Ép xe, cướp tài sản rồi bắt nữ nạn nhân cởi quần áo: Hoàng Minh Châu (SN 1993, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) sau khi ép xe máy của chị L.T.H (SN 1972, trú cùng địa phương) đã cướp tài sản, Châu bắt nạn nhân cởi bỏ quần áo nhưng chị H. không chịu. Trong lúc 2 bên giằng co, một người đi xe máy tới nên chị H. tri hô thì Châu bỏ chạy. Ngày 23/8, Châu bị CA huyện Đắk Mil bắt tạm giam. Ra đồng ngắm trăng Rằm, 3 phụ nữ bị phạt tiền: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) lực lượng chức năng phát hiện 3 phụ nữ có hành vi đi ra ngoài không cần thiết với lý do ra ngoài ngắm trăng Rằm. Ngày 23/8, Công an xã Minh Châu xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Giám đốc xưng "tao làm VTV, tiến sĩ" bị xử phạt: Ngày 23/8, UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, sẽ xử phạt ông Nguyễn Đ. (38 tuổi, tạm trú xã Đặng Xá) tự xưng là tiến sĩ, làm ở VTV, có thái độ chống đối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 với số tiền 3,7 triệu đồng. 11 người dương tính với ma túy trong quán karaoke: Công an huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc cho biết, vừa kiểm tra đột xuất quán karaoke Khánh Cường do ông Nguyễn Quốc Tấn (30 tuổi, ở huyện Lâm Thao) làm chủ. Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 11 người đang tụ tập tại 2 phòng hát. Xét nghiệm nhanh tại chỗ, tất cả 11 người dương tính với chất cấm. 12 phụ nữ đánh bài ăn tiền trong lúc giãn cách: Ngày 23/8, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đã cho gia đình bảo lãnh 12 phụ nữ liên quan vụ đánh bạc tại xã Mỹ Hội Đông. 12 phụ nữ này sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch bệnh COVID-19. "Thông chốt" kiểm dịch, đâm thẳng vào trung úy Công an: Đặng Văn Tình (SN 2003, trú tại Vĩnh Phúc) bị chốt kiểm soát tại huyện Mê Linh (Hà Nội) yêu cầu dừng xe thì Tình tăng ga, lao xe tông gãy chân trung úy Lưu Trường Giang (Công an huyện Mê Linh). Ngày 23/8, Tình bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ. Đang nuôi con nhỏ, người phụ nữ vẫn lén lút đi buôn ma túy: Nhữ Thị Phương (trú huyện Bình Giang) có hành vi mua bán trái phép 1 túi ma túy loại Methamphetamine tại nhà thì bị Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) bắt quả tang. Ngày 23/8, Phương bị Công an huyện Bình Dương khởi tố. Được biết, Phương đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Đánh nhau khi tụ tập ăn nhậu, 7 người bị xử phạt: Trong thời gian giãn cách xã hội, nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu tại xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) rồi xảy ra ẩu đả. Ngày 23/8, Công an xã Lương Hòa Lạc đã ra quyết định xử phạt những người này 110 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

